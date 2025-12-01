Belgodère rend hommage à ses sapeurs-pompiers pour la Sainte Barbe, une cérémonies empreinte d’émotion

C’est une célébration religieuse, toujours forte de sens, qui a eu lieu ce samedi à Belgodère, à l'occasion de la Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers. La matinée a débuté à l’église paroissiale, où le père Avazeri a rappelé la symbolique de ce moment fort chaque année pour les pompiers. Des mots dans lesquels il a aussi eu une pensée adressée aux femmes et familles qui accompagnent au quotidien ces engagements exigeants.



À la sortie de l’église, les fidèles ont entamé une procession vers la caserne pour la seconde partie de la cérémonie. « Cette cérémonie intervient après ce moment de recueillement. C’est une laïcité à la Corse, telle qu’on la défend tous derrière notre sainte patronne, sur la voie publique n’en déplaise à certains », a glissé le lieutenant-colonel Thierry Nutti, président de l’union départementale des personnels du SIS 2B, rappelant le sens profond de ce rassemblement et saluant l’implication de l’amicale et du centre, au premier rang desquels Nicolas Peretti.



Dans une grande solennité, un hommage a alors été rendu aux anciens chefs de centre de Belgodère, figures fondatrices et piliers de l’histoire du corps communal. Les familles de Charles Colombani, dit Carlone, premier chef de centre à la création du service, de Victor Carboni, de Joseph Muraccioli, du regretté Pierre Mortini, ainsi que celle de Dominique Bertuccelli, ont été invitées à recevoir une médaille d’honneur en signe de reconnaissance. À travers eux, c’est toute une chaîne de transmission, de devoir et d’exemplarité qui a été saluée. « C’est un bel hommage pour mon père, qui fut le premier chef de centre », confie avec émotion Henri Colombani, venu représenter sa famille.



Puis une stèle dédiée à Dominique Bertuccelli a été inaugurée et une plaque honorant l’ensemble des anciens chefs de centre a été dévoilée, matérialisent désormais au sein de la caserne cette mémoire collective, essentielle à l’identité du centre de secours de Belgodère.



Les récipiendaires 2024 de la Sainte-Barbe de Belgodère



Au cours de la cérémonie, plusieurs sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de Belgodère ont par ailleurs été distingués pour leurs années d’engagement. La médaille d’or a été remise au capitaine Hervé Aldobrandi, couronnant 37 années de service exemplaire. La médaille d’argent a été attribuée au lieutenant Fabrice Agatti, au lieutenant Barthelemy Colombani, au sergent-chef Geoffrey Bonino et à l’adjudant-chef Grégory Perez, tous salués pour plus de vingt ans de dévouement au service de la population. Enfin, la médaille de bronze a honoré le sergent-chef Nicolas Casanova et le sergent-chef Nicolas Colombani, distingués pour leur engagement constant, leur disponibilité et leur implication dans la vie du centre de secours.



L’ensemble de ces distinctions vient récompenser des parcours marqués par le sens du devoir, la solidarité et la fidélité aux valeurs des sapeurs-pompiers de Corse.



Capitaine Hervé Aldobrandi : “Servir, protéger, agir pour le bien collectif”



À la fois chef de centre depuis plus de 20 ans et figure locale engagée, le capitaine Aldobrandi a pris la parole avec une certaine émotion. « Vous êtes jour après jour les garants de la sécurité de nos concitoyens. Votre engagement fait honneur à notre village », a-t-il salué. Il a par ailleurs rendu hommage à Dominique Bertuccelli, dont la stèle devient lieu de mémoire « Domi fut un homme de devoir, de passion et de cœur… Il avait cette capacité unique de fédérer, de créer une vraie famille autour de la caserne. »



Présent à cette cérémonie, Hyacinthe Vanni, le président du SIS 2B, a insisté sur la symbolique du choix de Belgodère. « C’est important d’aller dans le rural. La Sainte-Barbe, nous la fêtons dans 10 villages. Aujourd’hui, Belgodère accueille une Sainte Barbe neuve venue d’Italie, avec une messe poignante et la reconnaissance de ces hommes et femmes qui servent chaque jour », a-t-il indiqué pointant encore le rôle stratégique des centres ruraux. « Le centre participe à sécuriser toute la Haute-Balagne. Il faut continuer à renforcer ces casernes, à les construire, les rénover et les mettre en avant ». Il a également souligné la forte dynamique locale. « Il y a beaucoup de jeunes-pompiers formés, beaucoup d’engagement. La Balagne est aujourd’hui un groupement à part entière et c’est une grande fierté ».



Lionel Mortini, le président de la communauté des communes Ile Rousse-Balagne et maire de Belgodère, a pour sa part appuyé sur le fait que les pompiers sont « une force vive essentielle pour la Haute-Balagne », ainsi que sur l’engagement indispensable des volontaires. « Ils donnent des heures, ils ne comptent pas. Leur présence quotidienne garantit notre sécurité. Aujourd’hui, ils sont 40 inscrits, une force vive très importante pour nous ». Il est aussi revenu sur l’histoire de la caserne, construite malgré les réticences initiales. « On a cru en nos jeunes. On a obtenu le SAV il y a 25 ans. Heureusement qu’ils sont là ».



Aujourd’hui, la caserne de Belgodère est un centre exemplaire, pilier de la Haute-Balagne. Avec 44 sapeurs-pompiers volontaires, de 18 à près de 60 ans, il demeure l’un des moteurs de la sécurité en milieu rural. Comme le rappelle le capitaine Aldobrandi : « Nous sommes ouverts toute l’année, en garde d’astreinte, et nos engagements traversent les générations ».



Le président Hyacinthe Vanni a, en conclusion, également laissé entrevoir une possible évolution du centre vers des gardes en 24 heures, une avancée majeure pour renforcer encore la sécurité en milieu rural. « Il faut garder les moyens, ne pas reculer. Le SIS coûte cher mais une vie n’a pas de prix ».



En somme, une Sainte-Barbe profondément ancrée entre tradition, reconnaissance et transmission, car au-delà des décorations et des discours, cette journée a marqué une continuité, celle d’un territoire où solidarité, mémoire et engagement demeurent des valeurs cardinales.