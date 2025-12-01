Le Centre de secours de Galeria, en lice pour l’Équerre d’argent 2025





Nommé dans la catégorie « Première œuvre », ce projet porté par le Studio Pia pour le Service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B) illustre avec brio comment l’architecture contemporaine peut s’intégrer avec sensibilité dans un territoire rural tout en répondant à des enjeux fonctionnels et esthétiques.





Une reconnaissance pour l’architecture en milieu rural

Alors que les grands projets urbains captent souvent l’attention, la nomination de cette caserne corse, inaugurée en juin 2024, rappelle que l’excellence architecturale ne connaît pas de frontières géographiques. Le jury, présidé cette année par l’architecte Philippe Prost, a salué l’audace et la pertinence de cette réalisation, qui allie innovation, intégration paysagère et utilité publique. Pour les habitants de Galeria et des alentours, cette distinction est une fierté qui symbolise à la fois la modernité et la solidarité. Le SIS 2B, quant à lui, s’honore de cette nomination, félicitant les équipes et partenaires mobilisés sur cette réalisation particulièrement aboutie.





Une première œuvre prometteuse pour Studio Pia

Le Studio Pia, à l’origine du projet, signe ici une « première œuvre » remarquée, démontrant que les jeunes agences peuvent apporter un regard neuf sur des programmes publics souvent standardisés. Leur approche a su concilier efficacité opérationnelle pour les sapeurs-pompiers et respect du patrimoine naturel corse, avec des matériaux locaux et une implantation harmonieuse dans le paysage.





Rendez-vous le 24 novembre pour le palmarès

La remise des prix aura lieu le 24 novembre à Paris, où le Centre de secours de Galeria défendra ses chances face à quatre autres nominés dans sa catégorie. Qu’il remporte ou non l’Equerre d’argent, cette nomination consacre déjà une réussite collective, mêlant savoir-faire architectural et engagement au service des territoires ruraux. Une belle preuve que, même loin des métropoles, l’architecture peut briller.

