Vendanges 2021 en Corse : une production moins importante mais de belles promesses sur la qualité

A quelques jours de la fin des vendanges, la cuvée 2021 semble très prometteuse. Si le raisin n'était pas aussi charnu que les années précédentes à cause du climat assez aride et de la sécheresse de cet été, les jus qui en sont sortis prédisent un millésime d'exception. "Ils sont très concentrés riches, fins et gouteux parce qu'il y en a moins. Il y a beaucoup d’acidité et de belles fraîcheurs pour le Niellucciu", détaille Philippe Rideau, oenologue au Domaine Orenga de Gaffori, à Patrimonio.Ce millésime, lui fait penser à celui de 2010. Pour Christophe George, oenologue au domaine Peraldi dans les environs d’Ajaccio, il ressemblerait plus à celui de 2007. Tous deux s'accordent toutefois à dire que les bouteilles de 2021, "mériteront d'être gardées".Contrairement à l'an dernier les vendanges n'ont pas été précoces . "Elles ont commencé fin août car la vigne a eu un peu de retard à cause d'un printemps capricieux", explique l'oenologue de Patrimonio. Le raisin a donc mûri lentement à Patrimonio. Pour ce qui est de la Corse-du-Sud, Christophe George est beaucoup moins enthousiaste. En avril dernier la région du Sartenais avait connu des gelées qui avaient brûlé les bourgeons de la vigne. Le domaine comte Peraldi possède des parcelles vers Sartene et en ce mois de septembre, les pertes dues à l'épisode climatique du printemps dernier se font d'ores et déjà ressentir sur le rendement. "On a pu récolter que 25 à 30% de la production", se désole l'oenologue de la cave.Autre problématique, les fortes chaleurs récurrentes. Celles-ci ont eu de fortes conséquences sur la production des vignes situées sur les coteaux granitiques. A cause du manque d'eau, le rendement est très faible à ces endroits. Pour remédier à cela, l'oenologue estime qu'il faudra essayer de planter d’autres cépages. Une réflexion sur les moyens de lutter contre cette sécheresse est déjà en cours.