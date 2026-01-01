CorseNetInfos
Une journée « Intelligence artificielle générative et service public » à l'IRA de Bastia


Philippe Jammes le Lundi 26 Janvier 2026 à 18:23

Un nouvel évènement consacré à l’intelligence artificielle générative est organisé ce mardi 27 janvier dans les locaux de l’IRA de Bastia. Objectif : Mieux comprendre ce qu’est l’IA générative, en explorer les usages possibles dans le service public, identifier ses limites et ses risques, expérimenter des cas pratiques pour améliorer son travail au quotidien.



« Cette journée a pour objectif de permettre aux agents de mieux comprendre ce qu’est l’intelligence artificielle générative, d’identifier ses usages possibles et ses limites dans le service public, de connaître les principaux risques associés et le cadre d’un usage responsable, ainsi que d’expérimenter des cas pratiques pour améliorer concrètement le travail quotidien et le fonctionnement des organisations. » explique Henri Flach, conseiller veille-innovation-prospective auprès du directeur de l’IRA
Cette journée s’adresse à un public interministériel et inter-fonctions publiques (État, hospitalière, territoriale), toutes catégories, comprenant des participants en formation continue (40) et en formation initiale (143).​


La matinée sera consacrée à la compréhension et à la mise en perspective de l’IA générative avec une conférence participative intitulée « Montez dans le train de l’intelligence artificielle générative » animée par Ronan Broussier. Ronan Broussier anime des actions de sensibilisation à l’intelligence artificielle générative depuis 2022. Il a formé plus de 600 collaborateurs au sein de 30 entreprises. Parallèlement, depuis 2018, il s’est spécialisé dans les technologies au service des temps collectifs : Séminaires à distance, en mode hybride, outils interactifs numériques, IA générative. Il déploie des solutions innovantes d’intelligence artificielle lors de séminaires.
Trois mini-conférences complèteront cette première partie : le cadre réglementaire de l’IA générative par Guillaume Desgens, magistrat spécialiste du numérique, les enjeux au niveau d’un ministère avec un focus sur la Justice par Fabrice Audebrand, chargé de mission Formation numérique et chef de projet Mentor et la présentation de MIRAI, l’IA générative au service des agents du ministère de l’Intérieur et en ATE par Frédéric Dol, chef adjoint du Bureau de l’Émergence et de l’Accélération de l’Innovation.​


Le début d’après-midi sera dédié aux points de vigilance, avec une séquence sur les hallucinations, les biais et les deepfakes, articulée autour de la charte interne de l’IRA afin de poser un cadre d’usage sécurisé et responsable pour les agents.​
L’après-midi se poursuivra par des « bacs à sable » thématiques permettant aux participants d’expérimenter l’IA générative à partir de situations professionnelles concrètes. Ces ateliers auront la forme d’une « bataille de prompts », avec pour objectif de faire découvrir les principes de base des requêtes efficaces et de permettre aux agents de repartir avec des méthodes simples et réutilisables dans leur pratique quotidienne
 

​Programme

Matin
Comprendre l’IA générative
  • 09h00 – 09h10 : Accueil des participants et mot d’ouverture.
  • 09h20 – 11h00 : Conférence participative « Montez dans le train de l’intelligence artificielle générative ! » par Ronan Broussier.
  • 11h00 – 12h30 : Trois mini-conférences : Cadre réglementaire de l’IA générative (Guillaume Desgens, magistrat, spécialiste du numérique), les enjeux de l’IA au niveau d’un ministère (Fabrice Audebrand, chargé de mission Formation Numérique / chef de projet Mentor – ministère de la Justice) et présentation de MIRAI, l’IA générative au service des agents du MI et en ATE (Frédéric Dol, chef adjoint, Bureau de l’Émergence et de l’Accélération de l’Innovation).
Après-midi
Points de vigilance
14h00 – 14h30 : Hallucinations, biais et deepfakes, présentation de la charte interne de l’IRA (Henri Flach).
Expérimenter l’IA générative
À partir de 14h30 : Bacs à sable thématiques – « bataille de prompts » autour de cas pratiques animé par nos mentors IA
 




