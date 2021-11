Une deuxième chance pour l'insertion saisie par la ministre Brigitte Klinkert à Bastia

Pierre-Manuel Pescetti le Vendredi 5 Novembre 2021 à 19:06

Brigitte Klinkert, la ministre déléguée chargée de l’Insertion, a terminé son tour de Corse de deux jours à Bastia. Après Ajaccio et une étape marquée à Corte et Omessa, elle s’est attardée dans les locaux de la mission locale de Bastia et dans ceux de l’école de la deuxième chance située rue Saint-Angelo. Aucune annonce supplémentaire n’a été faite mais la ministre a partagé son enthousiasme de constater l’efficience des dispositifs gouvernementaux en place et l’engagement dont font preuve encadrants et bénéficiaires.