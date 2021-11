« En Corse ce sont plus de 200 emplois qui vont être créés d’ici le début de l’année prochaine »

Mais au-delà de ces deux plans, l’enjeu pour Brigitte Klinkert est de lever un des principaux freins à l’emploi, la mobilité. La ministre a donc mis en oeuvre trois dispositifs : « Le premier, à partir de mi-novembre, est un portail internet sur lequel, quand j’habite Ajaccio, je rentre mon âge et je sais exactement les aides auxquelles j’ai droit. Ensuite, j’ai mis en place le micro-crédit à la mobilité que nous avons doublé. Ce sont des aides qui permettent d’acquérir un véhicule, de passer le permis de conduire ou d’acheter une assurance. Et je suis en train de déployer les garages solidaires et la mobilité solidaire ».



Autre point épineux, la lisibilité. Face au nombre et à la complexité des outils existants, difficile pour un bénéficiaire potentiel de connaitre ses droits. « Ce problème, nous allons le régler à travers le service public de l’insertion et de l’emploi pour lequel d’ailleurs la Corse a candidaté et qui pourrait, si le dossier est retenu, être déployé ». Le dispositif se veut une sorte de guichet unique pour « simplifier et éviter le parcours du combattant ».



Ce vendredi 5 novembre, la ministre prendra la direction de la Haute-Corse, pour une visite de l'association CAP solidaire, à Corte, puis de la recyclerie et conciergerie Corse mobilité solidaire, à Omessa, et enfin, de la mission locale de Bastia, ainsi que de l’école de la deuxième chance.