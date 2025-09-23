Une délégation japonaise à la découverte de la châtaigne corse

Dimanche 28 septembre : Découverte du Marché d’Ajaccio, de la vieille ville et Visite du musée Fesch, balade route des sanguinaires



Lundi 29 septembre : Accueil Mairie d’Ajaccio par le Maire Stéphane Sbraggia et Simone Guerrini, adjointe à la culture, visite des studios et de l’auditorium audiovisuels d’A Fabrica (Wide Group) accueil à la Collectivité de Corse, visite de l’Ecole d’ingénieurs Mirà avec Benjamin Pereney, son fondateur et son équipe de chercheurs et d’étudiants qui développent une trieuse optique de châtaignes, échanges avec Jean-Félix Acquaviva, conseiller exécutif en charge des relations internationales, président de l’Office des Transports et Président du Comité de Massif.



Mardi 30 septembre : Accueil à la Mairie de Bocognano, entretien avec le Maire Achille Martinetti et Alexandre Filippi, président du foyer rural U Castagnu, organisateur de la Foire de la châtaigne de Bocognano, visite de la pépinière de châtaigniers et du moulin de Bocognano, visite de l’atelier de création Acquarius, visite du Musée de la Corse à Corte, la Citadelle, l’université de Corse, visite de l’exposition « Castagnu, Bois d’œuvre » à la Bibliothèque Universitaire de Corte.



Mercredi 1er octobre : Visite de la châtaigneraie GAEC Sativa dans le Niolu, rencontre et échanges avec les différents acteurs de la filière, visite de l’entreprise Glaces Raugi à Biguglia, visite de l’entreprise Brasserie Pietra à Furiani, visite de l’entreprise de marrons glacés Dolci Corsi à Bastia, dégustations au Libertalia à Patrimoniu



Jeudi 2 octobre : Visite INRAE avec rencontre, échanges, découverte collection d’agrumes, visite de la châtaigneraie de Pianellu



Vendredi 3 octobre : Accueil en Mairie de Porto Vecchio, déjeuner à Zonza et visite des châtaigniers remarquables de Zonza



Samedi 4 octobre : Départ par Figari