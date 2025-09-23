Une délégation japonaise à la découverte de la châtaigne corse

En juillet dernier, lors de l’exposition Universelle d’Osaka-Kansai, la Corse avait été invitée à la Cérémonie du thé.
Placée sous le signe de la châtaigne, cette visite d'un délégation japonaise du Waguri Council ( association de la châtaigne japonaise) du vendredi 27 septembre, au samedi 4 octobre, va regrouper des représentants d’entreprises, de la recherche et de la société civile de l'Empire du Soleil Levant, autour de rencontres institutionnelles, économiques, agricoles et culturelles à travers notre île.
« Ce programme s’inscrit dans la continuité du « Waguri Project » initié par l’entreprise japonaise Shunkado et de la cérémonie organisée à l’Exposition Universelle d’Osaka-Kansai en juillet dernier, où la farine de châtaigne corse AOP a été mise à l’honneur » nous explique Vannina Bernard-Leoni, membre du collectif I Custodi di u castagnetu, consultante en innovation sociale et culturelle et présidente de l’association Ubiquità.
Une civilisation de la châtaigne
Ces derniers mois, l’entreprise Shunkado a découvert l’importance de la culture de la châtaigne en Corse grâce à de nombreux échanges avec Laure de Crépy et Vannina Bernard-Leoni, passionnées de coopérations interculturelles et de châtaignes, mobilisées entre le Japon et la Corse. L’entreprise Shunkado est un acteur majeur de l’industrie agro-alimentaire japonaise, installée depuis 1887 au pied du Mont Fuji, dans la préfecture de Shizuoka. En 2022, elle a initié un projet mécénal autour de la châtaigne japonaise, « Waguri Project », avec pour objectif de redonner vigueur et attractivité aux territoires ruraux en œuvrant pour une agriculture durable et en prenant comme exemple emblématique la châtaigne japonaise. Le Japon produit quelque 16 000 tonnes de châtaignes par an et a développé au fil des siècles une véritable « civilisation de la châtaigne » où la gastronomie, le paysage, l’art et l’artisanat témoignent d’un lien privilégié entre l’homme et le châtaignier.
«C’est à travers ce projet que l’entreprise a souhaité mettre à l’honneur la Corse et sa farine de châtaigne lors de l’exposition Universelle d’Osaka-Kansai du 2 au 6 juillet dernier » souligne V.Bernard-Leoni. «Sur le Pavillon du Japon, une cérémonie du thé Waguri a été organisée, avec pour accompagner la traditionnelle boisson chaude nippone des biscuits fabriqués à partir de farine de châtaignes corses AOP. A cette occasion de nombreuses personnalités du monde économique, scientifique, spirituel et politique du Japon ont pu découvrir ce bout de Corse entremêlé à leurs traditions. Et c’est pour couronner ces mois d’échanges, que Shunkado et le Waguri Council ont programmé cet important voyage d’étude sur notre île ».
Et le programme est fort chargé tant les enjeux patrimoniaux, écologiques, économiques et politiques sont importants. De nombreuses rencontres ont été programmées avec des acteurs institutionnels, agricoles, économiques, scientifiques et culturels.
Le programme de la visite
plantation de chataigniers au japon
Dimanche 28 septembre : Découverte du Marché d’Ajaccio, de la vieille ville et Visite du musée Fesch, balade route des sanguinaires
Lundi 29 septembre : Accueil Mairie d’Ajaccio par le Maire Stéphane Sbraggia et Simone Guerrini, adjointe à la culture, visite des studios et de l’auditorium audiovisuels d’A Fabrica (Wide Group) accueil à la Collectivité de Corse, visite de l’Ecole d’ingénieurs Mirà avec Benjamin Pereney, son fondateur et son équipe de chercheurs et d’étudiants qui développent une trieuse optique de châtaignes, échanges avec Jean-Félix Acquaviva, conseiller exécutif en charge des relations internationales, président de l’Office des Transports et Président du Comité de Massif.
Mardi 30 septembre : Accueil à la Mairie de Bocognano, entretien avec le Maire Achille Martinetti et Alexandre Filippi, président du foyer rural U Castagnu, organisateur de la Foire de la châtaigne de Bocognano, visite de la pépinière de châtaigniers et du moulin de Bocognano, visite de l’atelier de création Acquarius, visite du Musée de la Corse à Corte, la Citadelle, l’université de Corse, visite de l’exposition « Castagnu, Bois d’œuvre » à la Bibliothèque Universitaire de Corte.
Mercredi 1er octobre : Visite de la châtaigneraie GAEC Sativa dans le Niolu, rencontre et échanges avec les différents acteurs de la filière, visite de l’entreprise Glaces Raugi à Biguglia, visite de l’entreprise Brasserie Pietra à Furiani, visite de l’entreprise de marrons glacés Dolci Corsi à Bastia, dégustations au Libertalia à Patrimoniu
Jeudi 2 octobre : Visite INRAE avec rencontre, échanges, découverte collection d’agrumes, visite de la châtaigneraie de Pianellu
Vendredi 3 octobre : Accueil en Mairie de Porto Vecchio, déjeuner à Zonza et visite des châtaigniers remarquables de Zonza
Samedi 4 octobre : Départ par Figari
