« L’arbre-monde » : U Castagnu, arbre tutélaire de la Corse

« Spiega » est une toute nouvelle collection de la dynamique maison d’édition ajaccienne Albiana. La ligne éditoriale tient à la fois du livre et du magazine en tirant aussi vers le livre objet. Autrement dit, une œuvre hybride et unique, diceremu un libracciolu ! On est d’emblée séduit par sa forme et son ergonomie de lecture originales qui empruntent au dépliant géant (avec poster géant) et aux réseaux sociaux. Depuis la création de Spiega, collection dirigée par Vannina Bernard-Leoni, 4 titres sont parus : « Mateo Falcone vu de Corse », « Tandu l’Americani », « GR20 Tamanta strada » et « Vigna Corsa ». Chaque « libracciolu » propose un état des lieux des connaissances sur le sujet et en prolonge la lecture par une mise en perspective contemporaine, permettant d’assurer un équilibre éditorial inédit entre le circonstanciel et le pérenne.

En cette fin décembre, Albiana a choisi un thème bien d’actualité : le châtaignier. « Pour travailler autour de la châtaigne et du châtaignier, j’ai eu besoin de faire des recherches, sur le plan historique et anthropologique » indique Vannina Bernard-Leoni, rédactrice et coordinatrice de « U Castagnu Arbre-monde ». « Dans ce libracciolu j’invite le lecteur à découvrir ou redécouvrir notre arbre tutélaire. Il en a vu des vertes et des pas mûres, mais il reste cher au cœur des Corses pour les avoir accompagnés dans les périodes de gloire et de misères. Arbre nourricier, mais aussi fortement lié au développement artisanal et culturel, on en est même venu à parler de « civilisation du châtaignier ». Ici et ailleurs ! ».





Description

Au creux d’un châtaignier, une large cavité – un cavone – abrite un homme. Est-ce un berger ? Un rebelle ? Un proscrit ? Enveloppé dans son pilone, il fait corps avec l’énorme tronc. Il est en sécurité. Quelle plus belle métaphore que celle de l’arbre-roi, protégeant l’humain vulnérable ? « C’est l’histoire de cette symbiose multiséculaire qui a fait du châtaignier l’arbre tutélaire des Corses » explique encore V. Bernard-Leoni. « Sur des générations, il nous a accompagnés, da u veculu à a cascia. Il a assuré la subsistance, tissé les échanges, infusé les imaginaires. Il nous a permis de faire communauté. Aujourd’hui, des femmes et des hommes écrivent ensemble un nouveau chapitre. Après un douloureux ressac dû au cynips, face aux nouveaux défis climatiques, les énergies se mobilisent, les contours d’un renouveau se dessinent. Arbres, fruits, territoire, culture… Il s’agit de tisser de nouvelles alliances, d’adapter et d’innover. Car lorsqu’on évoque le châtaignier, ici et ailleurs, on parle d’histoire, de science, de société, de politique, de création, de transmission, de savoir-faire – en un mot : de civilisation ! On parle d’un arbre-monde. »





Au sommaire

Un arbre, combien de ressources ?

Châtaigneraie corse

Une histoire très politique

Géographies

Du familier au dépaysement

È dumane ?

Éléments de prospectives

Anthologie

Poétique du châtaignier corse

3 questions à Carine Franchi, Achille Martinetti et Philippe Vincensini.