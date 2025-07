À Osaka, la châtaigne corse séduit le Japon

C’est dans le cadre de l’Exposition universelle d’Osaka, inaugurée le 13 avril dernier sur l’île artificielle de Yumeshima, que la châtaigne corse a fait une entrée remarquée. Sur le thème « Concevoir la société du futur, imaginer la vie de demain », l’événement a servi de toile de fond à une coopération culturelle inédite entre la Corse et le Japon, initiée par Vannina Bernard-Leoni et Laure de Crépy. Toutes deux engagées de longue date dans les échanges entre l’île et le pays du Soleil-Levant, elles ont vu dans la châtaigne un vecteur de dialogue entre traditions méditerranéennes et nippones. « Au Japon, ils sont parvenus à actualiser la tradition, et la culture de la châtaigne est tellement ancrée, que même des multinationales comme McDonald’s proposent des menus châtaigne quand c’est la saison », souligne Vannina Bernard-Leoni.



Installée au Japon, Laure de Crépy enseigne le français à l’université de Matsuyama. Spécialiste des échanges culturels franco-japonais, elle a présenté la châtaigne corse lors du grand gala annuel du Waguri Project, dédié à la châtaigne japonaise. « J’ai parlé tradition, respect de la nature et des ancêtres. La châtaigne corse a conquis une large audience de maires, de PDG et de figures médiatiques », explique-t-elle. Un moment fort, rendu possible grâce à la mobilisation d’un acteur majeur de l’agroalimentaire nippon, l’entreprise Shunkado, intéressée par le patrimoine castanéicole insulaire.