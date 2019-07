Un nouveau statut pour les cheminots des Chemins de Fer de la Corse

En effet, les chemins de fer de la Corse et les organisations syndicales ont signé ce jour un nouveau statut adapté aux spécificités des CF de la Corse.



"Ce nouvel accord est possible grâce à la nouvelle loi du travail qui permet aujourd'hui d'adapter les spécificités des Chemins de Fer de la Corse à la réalité du terrain" ajoutait le président.



Un nouveau statut qui reconnait ainsi une identité au plan patrimonial des chemins de fer de la Corse. " Les cheminots sont reconnus dans leur travail, dans leurs formations et dans un certain nombre de domaines".



Des bornes juridiques et sociales adaptées : la sécurité, la protection maximum, la prévoyance pour eux et leurs familles.

« Chaque cheminot se verra également offrir un plan de formation lui permettant d'évoluer et d'accéder à de nouvelles responsabilités ».



Avant la signature officielle, Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni soulignaient l'importance de ce service public. " Les chemins de fer de la Corse est un outil stratégique, il ne doit pas seulement être dans une logique de rentabilité économique[...]," précisait le président de l'Exécutif.



Alexandre le Moll, lui ajoutait : "C'est une belle convention d'entreprise qui est signée aujourd'hui. Au-delà de la protection sociale de l'ensemble des agents, elle protège également un service public qui se modernise et se développe".

"C'est un jour historique pour les chemins de fer de la Corse" annonçait Hyacinthe Vanni, président des CFC ce jeudi 25 juillet.