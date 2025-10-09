Collision entre un train des CFC et un camion à la Caldaniccia

Selon la préfecture de Corse, les services de secours sont rapidement intervenus sur place.
L’accident, qui n’a pas fait de blessé selon les premières informations, a entraîné l’interruption temporaire du trafic sur la ligne concernée. La circulation des trains a pu reprendre en milieu de matinée, une fois les vérifications de sécurité effectuées.
Les autorités appellent toutefois les automobilistes à la prudence dans le secteur et rappellent la nécessité de respecter la signalisation aux abords des passages à niveau.
🚨 INFORMATION IMPORTANTE— Préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud (@Prefet2A) October 9, 2025
Un accident impliquant un train et un poids lourd s'est produit ce jour au passage à niveau de Cavone.
Les services de secours sont sur place et interviennent actuellement.
⚠️ Consignes :
Évitez le secteur
Respectez les déviations mises en place
