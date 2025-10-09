Collision entre un train des CFC et un camion à la Caldaniccia

Plus de peur que de mal, ce jeudi matin, à l’entrée d’Ajaccio. Un convoi des Chemins de fer de la Corse (CFC) est entré en collision avec un camion de collecte du tri sélectif sur un passage à niveau non gardé.

Selon la préfecture de Corse, les services de secours sont rapidement intervenus sur place.



L’accident, qui n’a pas fait de blessé selon les premières informations, a entraîné l’interruption temporaire du trafic sur la ligne concernée. La circulation des trains a pu reprendre en milieu de matinée, une fois les vérifications de sécurité effectuées.



Les autorités appellent toutefois les automobilistes à la prudence dans le secteur et rappellent la nécessité de respecter la signalisation aux abords des passages à niveau.

