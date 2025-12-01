Ucciani - Ajaccio : une nouvelle desserte ferroviaire pour la vallée de la Gravona

Pour Jean-Félix Acquaviva, cette évolution s’inscrit dans une véritable stratégie de développement territorial. « Cela va permettre de revitaliser la Gravona, mais aussi de désengorger la ville d'Ajaccio et l'agglomération ajaccienne. Et surtout, il est important de raccrocher les territoires au pôle ajaccien et de leur donner une capacité de vie économique et sociale beaucoup plus forte. De notre point de vue, cela donne des territoires beaucoup plus équilibrés en termes de possibilité de logement, et permet de délester l'accès au logement dans le centre-ville ajaccien pour permettre de se localiser dans les villages en particulier. Cela vaut évidemment pour ceux qui travaillent à Ajaccio, mais également pour ceux qui peuvent avoir une activité économique au village, de rejoindre le centre et de revenir assez rapidement dans la journée. On est quand même sur quelque chose qui va changer l'aménagement des territoires de cette zone. »





Pour permettre la mise en service de cette nouvelle offre, des travaux ont également été menés autour de la gare d’Ucciani. « Il a fallu des investissements complémentaires sur la commune, pour l’installation d’abris, de bancs, mais aussi un coup de neuf qui sera fait à la gare, un coup de rénovation », précise-t-il. Au total, environ 500 000 euros ont été investis « pour permettre la mise en fonctionnalité de ce service ».





Une modernisation globale du réseau



Le renforcement de la desserte à Ucciani s’inscrit plus largement dans la politique de modernisation du réseau ferroviaire menée par la Collectivité de Corse. « Au-delà de la demande, cela s'inscrivait déjà dans le plan de développement du réseau ferroviaire. » Un plan qui figure dans le programme pluriannuel d’investissement des infrastructures de transport 2017-2024, réactualisé pour la période 2026-2030. Et la mise en place de la commande centralisée à voie unique constitue une étape clé de cette modernisation. « On évite la commande manuelle, ce qui permet d'augmenter les fréquences de trains et de pouvoir les adapter à certains horaires. » Un investissement estimé à 47 millions d’euros sur l’ensemble du réseau a été nécessaire pour concrétiser ce projet.​​





Pour le président de l’Office des transports de la Corse, cette avancée technique ouvre la voie à d’autres développements. « C'est un prélude à d'autres actions, notamment le fait qu'on va aller vers une desserte Haute Vallée de la Gravona et centre-ville d'Ajaccio qui va se densifier dans les années futures, et notamment ensuite par l'acquisition du tram-train qui interviendra entre le Ricanto et la gare d'Ajaccio, ce qui va permettre de mettre d'autres matériels roulants sur la Gravona, et grâce à la commande centralisée, d'articuler tout ça, et les articuler aussi à d'autres modalités de transport. » À l’horizon 2030, l’objectif est d’atteindre entre 45 et 50 allers-retours quotidiens entre la vallée et Ajaccio.





Le développement du ferroviaire s’inscrit également dans une logique environnementale et d’aménagement du territoire. « Cela sera un vrai avantage qualitatif pour les Corses de cet endroit-là en termes de décarbonation des transports, en termes environnementaux, mais aussi en termes de coût de transport et de temps de parcours, comme ce sera le cas pour le périurbain bastiais entre Casamozza et le centre-ville de Bastia. Cela ne veut pas dire que le reste du réseau est abandonné, mais que grâce au tram-train sur le périurbain, le matériel roulant pourra être mis sur d'autres tronçons. »





Une ligne jusqu’à Bocognano ?



L’amélioration de la desserte ferroviaire pourrait n’être qu’une première étape. Des études sont actuellement en cours pour envisager une extension de la ligne jusqu’à Bocognano. « Il y a une étude en cours, comme il y a aussi une étude sur l'augmentation de la fréquence lorsque les trams-trains arriveront en circulation, c’est-à-dire à l'horizon 2030 », souligne Jean-Félix Acquaviva. Une perspective qui peut sembler lointaine mais qui reste faible « pour ce genre d'infrastructures ». « Les investissements structurants sur le réseau prennent plusieurs années, mais après, quand ils aboutissent avec un matériel roulant adapté, l'ensemble de ces investissements est visible pour les Corses. On espère qu’on aura les trams-trains d’ici 2030, et avant pour la liaison avec Bocognano. »

