CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Suspension totale du trafic ferroviaire en Corse du 18 octobre au 2 novembre 16/10/2025 Ajaccio : un accueil de jour et un foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap s'installent à la Miséricorde 16/10/2025 A défaut de pluies abondantes, des « REUT » providentielles pour nettoyer Porto-Vecchio 16/10/2025 La Haute-Corse placée en situation de vigilance sécheresse 16/10/2025

Suspension totale du trafic ferroviaire en Corse du 18 octobre au 2 novembre


La rédaction le Jeudi 16 Octobre 2025 à 20:12

Les Chemins de fer de la Corse annoncent une suspension totale du trafic ferroviaire du 18 octobre au 2 novembre inclus, le temps de réaliser des essais dynamiques liés à la modernisation du réseau. Un service de substitution par autocar sera assuré, mais avec des capacités limitées.



Suspension totale du trafic ferroviaire en Corse du 18 octobre au 2 novembre
Attention si vous prévoyez de prendre le train dans les prochains jours, les Chemins de Fer de la Corse (CFC) annoncent une suspension complète des circulations sur l’ensemble du réseau du 18 octobre au 2 novembre inclus. 
 
En effet, « dans le cadre de projets d’envergure de modernisation du réseau ferré menés par la Collectivité de Corse, des essais dynamiques du nouveau système de gestion automatisée des circulations ferroviaires » doivent être réalisés sur l’ensemble du réseau, imposant l’interruption des rotations des trains. 
 
« Cette phase de modernisation essentielle a pour objectif de permettre aux CFC de proposer à l’avenir une offre de transport répondant pleinement aux besoins de mobilité des usages », est-il précisé. 
 
Durant cette période, les CFC indiquent qu’un « service garanti par autocar sera mis en place pour assurer les déplacements nécessaires » des usagers, mais prévient : « La capacité de transport par route restera très limitée ». En conséquence, les voyageurs sont invités à « planifier (leurs) trajets à l’avance, prendre en compte d’éventuels désagréments et, dans la mesure du possible, se déplacer différemment ».
 
Toutes les informations pratiques, notamment les horaires des autocars de substitution, sont disponibles sur le site Internet des CFC : https://cf-corse.corsica/horaires/





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos