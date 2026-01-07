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U tempu in Corsica


le Mardi 30 Juin 2026 à 07:05

La vigilance orange canicule est toujours de rigueur ce mardi ensoleillé. Dans l'après-midi, des averses orageuses éclatent sur la Corse. De bonnes précipitations en peu de temps sont possibles, dans ce contexte orageux. Le thermomètre atteint encore 35 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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