Troph'energies 2019 : Les lauréats récompensés ce mercredi à Ajaccio

L'objectif ambitieux de transition énergétique que s'est fixé la Collectivité de Corse est une priorité dont la mise en œuvre nécessite l'engagement de chacun.



Pour ce faire, l’AUE (Agence d‘Aménagement, d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse) a souhaité mettre à l’honneur celles et ceux qui font preuve de volontarisme dans ce domaine. Le concours TROPH’énergies dont les trophées ont été décernés hier à l’hôtel de région en présence notamment du Président du Conseil Exécutif Gilles Siméoni et du Président de l’AUE, Jean Biancucci, en sont un exemple.



La méthode s’est voulue participative pour cette compétition sympathique visant surtout à mettre en exergue les actions. Ainsi douze projets réalisés pendant l’année 2019 ont été présentés sur les réseaux sociaux du 5 au 12 décembre. Les internautes devaient encourager leur préféré en mettant une mention « j’aime ». Si les campagnes électorales sont dans l’air du temps, les participants n’ont pas chômé en faisant largement la promotion de leur projet auprès de leurs amis etc. L’expérience est ainsi un succès sur le plan de la communication.



Mais, au-delà de la promotion, les résultats étaient évidemment très attendus avec les prix qui allaient avec. Les récompenses ont été réparties en quatre catégories.



Dans la catégorie particulier, c’est Camille Cambon qui repart avec un chèque de 2000€ pour avoir rénové son habitation principale sur la commune d’Ajaccio dans le cadre du dispositif ORELI afin de limiter ses dépenses en énergie et de gagner en confort. Dans la catégorie « professionnels », c’est la start up ajaccienne Appebike qui remporte une récompense d’un montant de 5000€ pour la création d’un outil de partage de vélos électriques : la box sharing. Il s’agit d’une petite boite qui contient un cadenas connecté ainsi qu’une chaîne.



Le cadenas est commandé par une application mobile dédiée.



Dans la catégorie « Collectivités » la CdC a primé le Syndicat Mixte du PNRC avec 10 000 € pour la rénovation énergétique de A casa di a Natura. Il s’agit d’une structure d'éducation à l’environnement, qui se compose d’une bâtisse avec un réfectoire, une salle de réunion au rez-de-chaussée et de plusieurs chambres et sanitaires à l’étage. Cette structure accueille un large public pour des séjours éducatifs en pleine nature. Enfin, dans la catégorie « assocation » Qualitair Corse obtient 5 000 € pour la création du réseau “Pollin’air”, capable de signaler en temps réel et de manière géolocalisée, l’arrivée des pollens allergisants à proximité aux personnes qui le souhaitent, via un système d’information numérique dédié. Il s’agit de mobiliser sur le territoire des botanistes bénévoles, des experts et des amateurs intéressés par la flore. Ces personnes seront formées à reconnaître trois phases importantes dans le développement d'environ 26 plantes à pollens allergisants : la floraison, le début et la fin de la pollinisation.



La CdC a tenu également à remettre un prix « coup de pouce » financé grâce au soutien de l’AUE. Ce prix de 10000€ revient à Corsican Blue Project. Il s'agit d'un projet de compagnie maritime autonome dédiée à la veille permanente, à la protection et à la lutte antipollution pour le littoral corse. Le navire sera équipé de technologies innovantes à base d’énergies vertes renouvelables dans une démarche de réduction des émissions carbone