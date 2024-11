L’Assemblée de Corse valide la création d’une société d’intérêt collectif pour l’exploitation des Eaux d’Orezza

Une chambre basse

Le président du groupe Core in Fronte, Paul-Félix Benedetti, ne cache pas sa satisfaction : « Nous avions, dès le début, demandé une mise en régie avec exploitation directe en associant les personnels. Avec satisfaction, je prends acte que cette option est retenue avec un dispositif de gouvernance qui associe les collectivités du territoire et la Collectivité de Corse. L’équilibre proposé est cohérent avec un mélange entre les quantums obligatoires et la logique de la responsabilité maximale de la gouvernance à celui qui assume la part prépondérante du risque financier puisqu’il s’agit de société commerciale. Là-dessus, tout est correct. Les salariés ont une part de 20%, ce qui leur fera au final un disponible de 8% des bénéfices, puisque les 52 % sont réinvestis sans impôt de l’entreprise ». Le leader indépendantiste appelle néanmoins à réfléchir à un changement d’option sur l’organe de gouvernance globale. « Vous avez parlé d’associer les élus territoriaux aux décisions à travers une petite chambre basse, informelle, en expliquant qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul représentant moral. Les votes dans les collèges des communes et des salariés sont à la proportionnelle, alors que le vote du collège de la CDC est représenté par un seul homme. Vous avez choisi de faire une SAS, pas une Société anonyme (SA) avec conseil de surveillance ». Il demande à l’Exécutif de regarder cette voie « qui est la voie légale et normative pour que les membres de l’Assemblée de Corse puissent de manière transparente participer à la vie de la société ». Et d’asséner : « Je ne pense pas que le rôle d’un président de l’Exécutif soit d’être l’ordonnateur d’une société commerciale ! L’ordonnateur doit être un professionnel ».



Confiance et détermination

La réponse de Gilles Giovannangeli, qui affirme avoir déjà répondu aux questions, est brève. La concertation ? « Elle a existé à travers le COPIL et avec le territoire ». La SAS, pas la SA ? « La SA est plus complexe et plus lourde en fonctionnement. La différence essentielle est la possibilité d’un capital variable de la SAS qui peut accueillir d’autres sociétaires et qui n’est pas figé ». Les stocks et le démarrage de l’activité ? « Nous avons des contrats. Les salariés préparent déjà la saison 2025 ». La stratégie industrielle ? « Ce n’est pas notre rôle de la définir, notre rôle est de mettre en place la SCIC et de lui donner les moyens de produire. Se substituer à la SCIC serait la première erreur ». La politique d’export ? « Nous avons vocation à continuer à exporter. Mme Mora a dit hier qu’elle est prête à continuer la discussion. Nous sommes aussi prêts, nous défendrons nos intérêts pour qu’on soit dans des logiques gagnant-gagnant ». Les prix trop élevés ? « Orezza se vend plus cher que les autres eaux de Corse. C’est la question du projet stratégique, l’objectif est d’être plus compétitif tout en préservant les marges de l’entreprise. C’est la force du sociétariat ». La politique sociale ? « Les salariés ne sont pas délaissés puisqu’ils sont associés à la gouvernance et qu’ils seront bénéficiaires de sa profitabilité, c’est l’économie sociale et solidaire ». La réussite du projet ? « On est dans la bonne temporalité. On a un projet clair et une vision claire du développement. On est dans une logique de continuité où la marque Orezza est forte. Il faut faire confiance à l’équipe de direction. C’est un défi que d’impulser une démarche économique, mais on n’y va pas seul, et on l’aborde avec confiance et détermination. Ce projet économique doit être un exemple des possibilités de développement des zones montagnardes ».



Le pari de la réussite

C’est bien l’avis du président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, qui réaffirme ses choix politiques. « Nous voulons une activité économique qui réussit, crée de la richesse, que cette richesse soit redistribuée dans une logique économique, sociale et territoriale, qu’elle ruisselle sur l’emploi avec la volonté d’associer très largement l’ensemble des forces vives du territoire et d’accompagner ce projet en synergie avec la Comcom et les communes ». Pour lui, ce projet n’aura de sens que si c’est un projet commun. Il qualifie les critiques d’« inexactes. S’il y a des imperfections, essayons de les corriger ». Il s’amuse du procès qu’on lui fait de vouloir prendre les rênes de la société : « Je ne suis pas énivré par l’Orezza. Je souhaite que la gouvernance soit la plus partagée possible. Je ne rêve pas d’un président de l’Exécutif ou de son représentant qui ait les pouvoirs d’un PDG dans la future SCIC. Nous avons envie pour des raisons de partage de la difficulté et du risque que tous les groupes soient associés ». Intégrer d’autres opérateurs industriels ? « Il est souhaitable qu’un ou plusieurs opérateurs industriels soient associés à la gouvernance. Nous voulons éviter des logiques spéculatives. Nous avons fait cette proposition à Mme Mora pour rentrer dans la SCIC. Elle nous a dit : « Non ! je suis une cheffe d’entreprise. Je veux pouvoir décider seule de mes choix stratégiques ». Choisir unilatéralement un ou des partenaires privés n’était pas assumable politiquement. La SCIC décidera qui peut rentrer, selon quelles modalités et à un moment où elle aura trouvé son rythme de croisière ». Et de conclure : « Bien sûr que nous partageons vos inquiétudes, c’est un défi, mais c’est aussi un acte fort de confiance en nous et en nos territoires de l’intérieur. Ce choix stratégique, il est important que nous l’assumions ensemble. Faisons le pas ensemble du pari d’une Corse qui se projette résolument dans la réussite économique, sociale, sociétale et territoriale ». Le rapport a été adopté à l’unanimité sous les applaudissements des salariés et de l’hémicycle.



N.M.