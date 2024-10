Ports et aéroports : La création des deux Syndicats mixtes ouverts validée par l’Assemblée de Corse

Pas question d’obéir !

La majorité territoriale n’apprécie pas du tout la salve de la droite. Le vice-président de l’Assemblée de Corse. Hyacinthe Vanni, assène vertement : « Il est hors de question qu’on laisse qui que ce soit s’emparer de nos ports et de nos aéroports ! Oui, on peut s’énerver parfois, mais on ne va pas se laisser conter des chansons par un SGAC, un préfet, un ministre ! ». Il rappelle que ce dossier a été porté en commun avec la CCI, qu’il a été validé « et un fonctionnaire de l’Etat vient nous dire : « Ce n’est plus possible. Circulez, il n’y a rien à voir ! ». Et on ne devrait rien dire, on devrait écouter, obéir ». Il lance à la droite : « Ce qui nous différencie, c’est que le service public dans le maritime et l’aérien, nos ports et nos aéroports, jamais personne ne viendra toucher à ça. Ce sont nos fondamentaux, c’est notre projet politique. On s’est battu, on continuera à se battre quelques soient les écueils ou l’avis d’un représentant de l’Etat ou d’un ministre. Il faut qu’ils comprennent : on ne lâchera rien ! Il y a des personnels, des familles. Aujourd’hui, c’est la CCI. Demain, ce sera Air Corsica. Après demain, ce sera les compagnies maritimes. Et on ne devrait rien dire ! ». Il félicite le président Simeoni de sa « petite colère » et juge qu’il « n’a pas trainé ! On s’est concerté, on a trouvé des points d’équilibre. Ce SMO est une transition qui convient à tout le monde, à la CCI, à la CDC ». Dans la foulée, Jean-Félix Acquaviva riposte à Avanzemu : « Tous les territoires sont représentés dans cette assemblée pour décider des orientations stratégiques des SMO. Et puis, il y a une chambre des territoires, un Comité de massif qui est un Parlement de la montagne. Nous espérons que les petits calculs, qui ont pu créer cette petite entorse au fil qui a débuté avec la loi PACTE, ne reviendront pas dans la dernière ligne droite. Il ne faudrait pas qu’ils déstabilisent un ensemble qui a eu le sentiment des forces politiques, économiques et sociales de divers horizons ».