Assemblée de Corse : Un marché d’intérêt territorial de produits agricoles sera-t-il bientôt créé en Corse ?

Une solution globale

« Un Marché d’intérêt territorial est un dispositif structurant la production, la distribution et la consommation alimentaires à l’échelle locale. Son objectif est de favoriser les circuits courts, valoriser les produits locaux et renforcer l’autonomie alimentaire en soutenant les acteurs locaux engagés dans une démarche durable et responsable. Ce type de marché agit comme un réseau coordonné entre différents acteurs - agriculteurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs, etc. -, facilitant la rencontre de l’offre et de la demande » précise Paula Mosca. Pour le groupe majoritaire, la mise en place d’un tel marché à l’échelle de l’île est pertinente. Il permettrait, selon lui, de « dynamiser l’économie insulaire et de faciliter les échanges entre producteurs et acheteurs - grossistes, distributeurs ou encore restauration collective et privée - en intégrant les initiatives existantes et ainsi structurer un réseau et un maillage territorial cohérent. La création d’un tel dispositif en Corse, dans un format à la fois physique et virtuel, offrirait donc une solution globale pour soutenir le développement économique, social et écologique insulaire, en s’appuyant sur nos ressources et en répondant aux enjeux de durabilité et de résilience ». Paula Mosca interroge, donc, le président de l’ODARC sur le calendrier potentiel de la mise en œuvre de ce projet de création d’un MIT.



Un projet structurant

Sans surprise, le président de l’ODARC, Dominique Livrelli, confirme, lui aussi, la pertinence du projet et remonte à la genèse de la démarche, initiée par l’ODARC en 2020, suite à la crise engendrée par le COVID. « Au regard des nombreux défis que cette crise a soulevés, notamment en matière d’approvisionnement des denrées alimentaires, d’écoulement des produits locaux et de changement des modes de consommation, une cellule de réflexion a été créée au sein de l’Office. L’opportunité de créer un MIT en Corse est vite apparue comme un projet potentiellement structurant, ayant vocation à répondre à des enjeux importants pour la Corse ». Il rappelle que « la résilience du système alimentaire corse est un enjeu majeur. Aujourd’hui, notre agriculture est fortement tournée vers le marché lucratif et saisonnier de la consommation touristique estivale. Cette orientation a contribué à une faible autonomie de notre système alimentaire avec environ 4% des besoins couverts par la production locale ». Ce projet s'inscrit dans un contexte où les prix des denrées alimentaires sont en moyenne 14% plus élevés que sur le continent, où le taux de croissance de la population est d’environ 1% par an et où les coûts liés à l’insularité estimés à plus 11% par an du chiffre d’affaires de 328 millions € réalisé dans le secteur du commerce de gros et de détail. Enfin, 43% des exploitations corses font de la transformation fermière et 8 sur 10 commercialisent en circuit court.