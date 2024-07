Lancement d’un marché d’intérêt national en Corse : une bonne nouvelle pour… le consommateur

Un marché virtuel… mais bien réel pour autant !



Ce système ? Bien sûr, c’est cette possibilité pour les producteurs de se retrouver sur un marché spécialisé, pour la vente en gros. Elle permettra « la comparaison, une compétition saine, qui tirera la production vers l’excellence », explique Joseph Colombani. Mais en réalité, c’est beaucoup plus que cela : au-delà du carreau, le dispositif comprendra en effet quatre autres dimensions.





Un marché virtuel qui permettra aux acheteurs et producteurs de faire affaire sans se déplacer, en massifiant les flux et réduisant les transports. Un dispositif d’anticipation et d’accompagnement des producteurs, qui permettra d’aider ces derniers à s’ajuster à la demande – en type de produits, qualité, quantité, prix et période. La grande distribution est prête à jouer le jeu en faisant part aux organisations de producteurs de leurs anticipations de besoin. Une facilitation à l’exportation hors de l’île : ainsi, 17 remorques quittent tous les jours l’île, à vide ! Un objectif ne pourrait-il pas être de les remplir ! En tout état de cause, en échangeant de marché de gros à marché de gros, on peut probablement optimiser l’accès des produits corses au marché continental. Enfin, un label qui, au-delà des assurances traditionnelles en termes de qualité ou de traçabilité, validera également que le produit consommé participe à l’économie locale en contribuant, notamment à la création d’emplois et, plus largement, de richesse en Corse.





Bref : une mise en relation de l’aval et de l’amont bien plus efficace que ce qui existait jusqu’à présent.





Amplifier les collaborations



Car des collaborations, il y en a bien sûr depuis bien longtemps : ainsi, Paulu Antone Susini vend sa production à base de châtaignes aux bières Pietra. Et César Filippi achète pour ses restaurants de l’Hôtel du Belvédère, à Portivechju, des cabris spécialement élevés pour une viande exceptionnelle. Il propose également des jambons de trois ans, à la qualité tout aussi exceptionnelle : un choix fait depuis longtemps du circuit court et, au final, du tourisme durable. Mais tout cela reste à petite échelle. « Avec une structure qui régulerait le marché, mettrait en relation producteurs et acheteurs de gros, on pourrait améliorer cette interface », souligne Paulu Antone Susini. « Le produit, on sait qu’il existe, explique César Filippi, Président GHR Corsica. Mais où est-il ? Comment arrive-t-il chez nous ? Nous, hôteliers et restaurateurs, il faut qu’on programme ! Nos besoins sont énormes. Avec le tourisme, nous multiplions par dix les consommateurs. Est-ce qu’on veut de ce marché ? Il faut explorer ces pistes. » Le système proposé devrait permettre de s’y attaquer et ouvrirait de belles perspectives aux agriculteurs.





Réduire les coûts… et donc les prix pour le consommateur





« Je vois deux intérêts majeurs à la création de cette organisation, explique de son côté Cecce Geronimi, maraîcher bio. Aujourd’hui, nous avons des coûts liés à tout ce qui est “post-récolte” : le conditionnement, la préparation de chaque commande de clients, et la livraison à chacun. Parfois, on peut faire dix ou vingt livraisons par jour ! Avec un marché de gros, on pourra massifier un peu tout ça. Ne livrer qu’à un seul endroit. Cela va réduire nos coûts, y compris le carburant et l’amortissement du véhicule. Et puis, on ne peut pas accepter les petites commandes éloignées : cela revient trop cher. Mais si le client peut passer commande sur la plate-forme informatique, il pourra commander d’autres produits… et il sera livré ! En fait, avec ça, tout le monde est gagnant : y compris le consommateur, puisqu’il bénéficiera de la baisse des coûts. »





Des échanges denses et constructifs





Après un spuntinu nustrale qui permettait aux visiteurs de déguster les produits corses, la rencontre s’est poursuivie autour de tables rondes dont l’objectif était de faire remonter remarques et suggestions pour la suite de l’étude. De la possibilité pour les petits producteurs de massifier les volumes et de mieux valoriser les invendus, soulignée par Jean-Do Valentini, Directeur de l’Atelier Corse Fruits et Légumes, à l’idée d’un atelier de conditionnement pour les fruits et légumes bio, à l’attention de la GMS, ou à celle, présentée par François Padrone, PDG du Leclerc d’Aiacciu, d’intégrer pisciculture et pêche au schéma, les participants ont accueilli l’initiative avec beaucoup d’intérêt et se sont montrés prêts à s’investir dans la démarche. Hyacinthe Choury, du Secours populaire, a enfoncé le clou, indiquant que c’était « un des seuls moyens de faire reculer la pauvreté » en Corse, en créant de l’emploi, en améliorant la santé des gens par une alimentation plus équilibrée, en réduisant l’empreinte carbone – puisque les importations de produits alimentaires baisseraient – et en développant la possibilité, pour les jeunes, de s’installer sur l’île – puisque l’agriculture deviendrait plus que jamais un secteur porteur.