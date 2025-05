Feux de forêt : une caméra dotée d’IA expérimentée en Corse

Avec sa capacité à détecter un départ de feu “entre quinze secondes et trois minutes maximum”, la caméra permet une prise en charge très rapide. “Il n'y a pas de demi-feu ou de quart de feu : le feu, c'est le feu, et la caméra est là pour aller travailler une zone et envoyer l'alerte le plus rapidement possible”, indique Ghjisè Capocchi. “Le plus important, c'est de pouvoir intervenir en un temps record sur les départs de feu, et être précis pour suivre la progression d'un incendie.” Une fois la fumée ou le foyer repérés, les opérateurs, avec la caméra, peuvent guider les équipes au sol en fonction de la progression de l’incendie, du vent, ou même des éventuelles déviations de route pour accéder au feu. “La caméra devient un troisième œil stratégique pour les pompiers.”





Pendant la phase de test, quelques ajustements ont néanmoins été nécessaires. “On s’est aperçu que la caméra détectait les nuages rasants et les feux de cheminée”, souligne Ghjisè Capocchi. “Le fabricant a donc développé un algorithme, dans lequel il a appliqué deux filtres : un pour les cheminées et un pour les nuages rasants. Ces filtres ont été testés sur les deux caméras installées à Nice, et il est maintenant possible de dissocier l'objectif en clair et l'objectif thermique. Par exemple, sur la période hivernale, où il y a beaucoup de feux de cheminée et d'écobuages, on peut travailler uniquement avec l'objectif thermique pour figer un point chaud et éviter ces fausses alertes, et remettre l’objectif clair à partir de la période estivale.”





La caméra va au-delà de la lutte contre les incendies. Grâce à son capteur thermique, le dispositif peut aussi être mobilisé pour rechercher des personnes disparues en montagne, “une silhouette humaine apparaissant comme une tâche de chaleur sur l’écran”. Aujourd’hui, la caméra a quitté la Corse pour retourner chez son fabricant en Grèce. Après des retours “extrêmement positifs”, CG Services espère désormais pouvoir aller plus loin, en installant “une vingtaine de caméras sur le territoire” sur cinq ans. “On aimerait en mettre dix en Haute-Corse et dix en Corse-du-Sud”, précise Ghjisè Capocchi. “Le prix ne doit pas être un frein. De notre côté, on est tout à fait capable d'en installer deux par an ou trois par an, selon les besoins.”



En effet, chaque caméra coûte 130 000 euros, mais l’entreprise assure qu’elles seront autonomes. “On peut l'alimenter avec un réseau satellite, lui mettre une connectivité satellite. On peut aussi lui mettre des panneaux solaires plus ou moins dimensionnés avec des batteries au lithium. On peut vraiment la déployer sur n'importe quel site.”