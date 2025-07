Du 14 au 27 juillet, la galerie Archipel, située dans la citadelle d’Ajaccio, accueille les œuvres d’Hélène Culioli, peintre corse autodidacte. Une exposition placée sous le signe de la couleur, de l’émotion et d’un impressionnisme libre





Artiste émergente insulaire, Hélène Culioli investit pour deux semaines les cimaises de la galerie Archipel à Ajaccio. Du 14 au 27 juillet, le public pourra découvrir une série de toiles où se mêlent paysages corses, jeux de lumière et énergie picturale.



Peintre autodidacte, elle explore depuis ses débuts la puissance expressive de la couleur. Son approche impressionniste, à la fois intuitive et sensible, vise à « saisir l’âme des paysages pour réveiller des émotions, comme une invitation à la méditation ». Sur ses toiles, les bleus, rouges et jaunes se fondent dans un tourbillon de mouvements, guidés par des coups de pinceau énergiques. Le résultat : des compositions vibrantes, où le désordre apparent cache une harmonie profonde.



L’exposition est ouverte tous les jours de 10h à 13h et de 17h à 20h. Des visites privées sont également possibles sur demande, en appelant au 06 88 05 35 10 au moins 24 heures à l’avance. L’occasion de plonger, au cœur de la citadelle, dans un univers pictural qui célèbre à la fois la Corse et l’imprévisibilité de l’art