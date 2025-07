Bonifacio célèbre le 14 Juillet avec concerts, feu d’artifice et cérémonie officielle

À l’occasion de la Fête nationale, la commune de Bonifacio proposera deux journées de festivités, les 13 et 14 juillet, mêlant animations musicales, feu d’artifice et cérémonie commémorative.



Le samedi 13 juillet, la soirée débutera à 21h30 sur le quai d’honneur avec un concert gratuit du groupe Tra di Noi, avant le traditionnel feu d’artifice tiré à 23h00 depuis le Bastion de l’Étendard.



Des dispositifs de circulation spécifiques seront mis en place : le parking des Valli proposera un forfait à 10 € avec navette vers la Marine (de 10h à 14h, puis de 15h à 1h). Les parkings P1 et P5 seront accessibles à 8 € de 18h à minuit. La circulation sera bloquée dans toute la ville entre 22h45 et 23h30, et le stationnement interdit autour du rond-point du COSEC. Le Parking Minute sera fermé à partir de 16h.



Le dimanche 14 juillet à 19h00, un cortège partira du Fort San Nicro pour rejoindre le Monument aux morts et le Monument Saïda, où auront lieu la cérémonie officielle et les dépôts de gerbes. Un vin d’honneur sera ensuite servi à l’Espace Saint Jacques.



Ce jour-là, la circulation sera momentanément interrompue autour du Monument aux morts, et le stationnement interdit dès 8h sur la place Bir-Hakeim.