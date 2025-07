L’homme de radio et de télévision Jacques Pradel sera présent à la Fnac Bastia Furiani le samedi 12 juillet à 14h pour une rencontre autour de son dernier livre

, publié en mai 2025 aux éditions du Rocher. L’événement, gratuit dans la limite des places disponibles, sera suivi d’une séance de dédicaces.

L’univers du crime

Observateur reconnu du monde judiciaire et policier, Jacques Pradel revient dans cet ouvrage sur des affaires criminelles marquantes, mêlant récit, analyse et mémoire collective. On y retrouve notamment les noms d’Émile Louis, Agatha Christie ou encore Alain Lamare. Une plongée dans les zones sombres de la société, portée par une plume expérimentée.