Portivechju - Samedi et dimanche Ball-Trap à Murateddu

La Corsica Team Ball-Trap et l'Associu di Caccia di Murateddu organisent samedi et dimanche, sur le site de Palavaghja, un concours de ball-trap ouvert à un public le plus large possible avec deux catégories, les tireurs et les chasseurs. La journée de samedi sera réservée de 10 heures à 21 heures à un entraînement libre, alors que le concours officiel débutera dimanche dès 8 heures