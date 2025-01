Agriculture corse : Une pépinière fruitière bientôt créée en zone de montagne

Doter la Corse d’une infrastructure territoriale dédiée à la production de plants fruitiers adaptés aux conditions montagnardes, c’est le projet présenté par Dominique Livrelli, président de l’ODARC (Office de développement agricole et rural de la Corse), le 20 décembre dernier à l’Assemblée de Corse. Il entend répondre ainsi à la nécessité de faire face aux défis environnementaux et économiques qui menacent les écosystèmes montagnards. « L’agriculture corse fait face à des défis toujours plus importants qu’il convient d’anticiper. Sur le plan environnemental, les risques sanitaires et liés au changement climatique nécessitent des adaptations et des mesures préventives afin de renforcer la résilience des exploitations agricoles. Sur le plan économique, l’attention doit être portée sur le renforcement de l’autonomie des exploitations agricoles en misant sur les ressources endogènes de notre territoire. Cette démarche en faveur de la mise en place d’une infrastructure de production de plans fruitiers de montagne est parfaitement représentative de cette stratégie d’adaptation et surtout de reconquête que nous entendons mener dans le domaine agricole. Elle aura, dans le futur, des implications et des retombées concrètes au profit de nos producteurs agricoles et de nos territoires », explique Dominique Livrelli. L’objectif affiché est de revitaliser les vergers traditionnels et de renforcer les moyens de production de plants adaptés aux conditions locales.



Un savoir-faire insulaire

L’idée est née d’une demande des producteurs et transformateurs de châtaignes et d’une prise de conscience des dégâts importants et parfois irréversibles causés par des parasites, tels que le Chancre ou le Cynips, combinés aux effets des sécheresses répétées. La création d’une pépinière fruitière d’altitude permettrait ainsi « de fournir aux exploitants des plants sains, exempts de parasites et cultivés dans des conditions respectant les cycles biologiques des espèces ». Si l’initiative concerne d’abord la préservation des châtaigneraies, qui exige un renouvellement des vergers existants et la possibilité d’en créer de nouveaux, elle ambitionne également de revitaliser, en parallèle, les vergers de montagne et la production de pommiers, poiriers, pruniers ou noyers, qui souffrent d’abandon. « Il s’agit concrètement d’une réponse structurée pour garantir un approvisionnement local en matière végétale de qualité, tout en permettant la valorisation et la conservation des variétés locales anciennes, pour renforcer l’autonomie agricole et la résilience écologique de la Corse, et pour encourager la reconquête des territoires de montagne », ajoute le président Livrelli. En répondant aux besoins des exploitants et en fournissant un matériel de reproduction de qualité, le projet vise également à valoriser le savoir-faire insulaire tout en s’inscrivant dans une démarche de préservation du patrimoine naturel, végétal, génétique, paysager et agricole.