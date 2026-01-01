Sécurité à la cité scolaire de Montesoro : une réunion qui rassure partiellement les syndicats

« Chacun s'est exprimé sur ses compétences sans dire que ça ne relevait pas de ses fonctions », se réjouit Marie-Catherine Giacobbi, représentante du Sgen-CFDT. Du côté des réponses apportées par la collectivité, les personnels d’éducation se disent « à priori satisfaits ». « Ils nous ont dit que certains travaux seraient engagés dans de brefs délais, et ils vont travailler dans la continuité de ce qui a été établi pour pouvoir nous présenter un budget qui serait alloué à notre établissement. En plus, ils ont concédé qu’il y avait un défaut de communication regrettable, donc on les revoit au mois de février pour faire des points détaillés de ce qui a déjà été fait et de ce qu’il reste à faire. Des rencontres régulières sont prévues. Après, à voir si les promesses seront suivies des faits. »



Mais côté rectorat, les syndicats se disent « plus inquiets ». « C'est difficile pour nous d'entendre qu'on est surdotés en moyens humains, que les élèves sont en sécurité, que les parents peuvent être rassurés… », détaille-t-elle en faisant référence à un communiqué transmis ce mercredi par l’Académie, dans lequel elle conteste les notions d’« état d’abandon » et « d’absence de moyens » et indique que l’établissement, qui accueille 1 800 élèves dont 180 internes, se caractérise par « un très faible nombre d’incidents depuis la rentrée de septembre 2025 », avec « seuls neuf faits établissements », dont « quatre concernaient un même parent d'élève à l’extérieur » de la cité scolaire.

