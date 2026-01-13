Sécurité à la cité scolaire de Montesoro : les enseignants obtiennent un rendez-vous avec le rectorat et la collectivité

Près d’une semaine après la diffusion d’un communiqué alertant sur « la sécurité dans l’enceinte de la cité scolaire de Montesoro », les représentants des personnels d’éducation des lycées Fred Scamaroni et Paul-Vincensini de Bastia ont obtenu un rendez-vous avec le rectorat et la Collectivité de Corse. Une rencontre confirmée alors qu’enseignants, personnels administratifs et élèves s’étaient rassemblés ce mardi matin à l’appel des syndicats STC, Sgen-CFDT, SNES-FSU et SNALC. « Nous exerçons notre droit de retrait parce que nous ne sommes pas en sécurité dans la cité scolaire de Montesoro », dénonçait devant l’établissement Marie-Catherine Giacobbi, représentante du Sgen-CFDT.





La mobilisation avait été engagée la semaine dernière à la suite de menaces de mort proférées, avant les vacances scolaires, à l’encontre de la proviseure adjointe du lycée Paul-Vincensini. Un épisode jugé particulièrement grave par les représentants des personnels d’éducation, qui rappelaient alors que « ce n’est pas la première fois qu’un adulte entre dans l’établissement pour proférer menaces et insultes », remettant plus largement en cause les conditions de sécurité aux abords et à l’intérieur des lycées. « Il faut entendre les préoccupations des personnels enseignants au regard de ce qu’il s’est passé, afin de répondre à des inquiétudes légitimes de personnels qui souhaitent travailler dans de bonnes conditions », a déclaré ce mardi Jean-Martin Mondoloni, proviseur de l’établissement.



Ce mardi, les syndicats dénonçaient « des réponses apportées qui confirment que le niveau d’insécurité n’est pas reconnu par nos interlocuteurs ». En cause, selon eux, le renvoi de responsabilités entre les différentes institutions. « La Collectivité de Corse dit que la question de la surveillance ne relève pas de ses compétences et nous renvoie vers le rectorat, qui affirme de son côté ne pas être au courant des problèmes, alors que nous les avons souvent signalés », souligne Marie-Catherine Giacobbi. La semaine dernière, le rectorat avait affirmé « qu’il n’y a pas eu de remontées de la part du chef d’établissement faisant état d’un problème ». La collectivité avait pour sa part réagi en indiquant « qu’un principe avait été acté [...] de ne pas installer de caméras de surveillance, celles-ci n’évitant pas les intrusions et nécessitant un investissement initial et au niveau de la cybersécurité ».

