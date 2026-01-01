Cité Scolaire de Montesero : l’Académie de Corse réfute toute situation d’insécurité

(Photo Gérard Baldocchi)
Selon l’Académie, certaines organisations syndicales ont relayé l’image d’un établissement devenu « un lieu dangereux pour l’ensemble de la communauté éducative », une appréciation que l’Académie estime « sans rapport avec la réalité de la situation ».
Elle conteste notamment les notions d’« état d’abandon » et « d’absence de moyens », affirmant que la cité scolaire fait au contraire l’objet d’« un suivi attentif et constant » assuré conjointement par l’Académie de Corse et la Collectivité de Corse, chacune dans son champ de compétences. Ce suivi s’est traduit par « de nombreux déplacements sur place des différentes autorités concernées », dont plusieurs visites du directeur académique, ainsi que des échanges réguliers avec les organisations syndicales et la direction de l’établissement afin « d’améliorer la situation […] sur la base d’un recensement exhaustif de ses besoins ».
"Seuls 9 faits établissements"
Sur le volet sécuritaire, l’Académie rappelle que l’établissement, qui accueille 1 800 élèves dont 180 internes, se caractérise par « un très faible nombre d’incidents depuis la rentrée de septembre 2025 », avec « seuls 9 faits établissements », dont « 4 concernaient un même parent d'élève à l’extérieur» de la cité scolaire. Les faits graves sont qualifiés d’« extrêmement rares » et font l’objet d’un signalement systématique aux autorités compétentes. L’Académie affirme ainsi que « les élèves sont en sécurité dans l’établissement et leurs familles peuvent être rassurées ».
Le communiqué souligne également un renforcement des moyens humains, avec « 23,5 emplois à temps plein de surveillants au lieu de la dotation réglementaire de 18,2 » et « 7 emplois de conseillers principaux d’éducation au lieu de 5,5 prévus réglementairement ». Par ailleurs, la sécurité des bâtiments est présentée comme « une priorité partagée avec la Collectivité de Corse », qui a engagé des travaux de sécurisation, rendu opérationnels certains dispositifs en 2025 et prévoit « très prochainement » l’installation d’un nouveau portail d’entrée.
Enfin, l’Académie de Corse annonce qu’un point détaillé sur l’ensemble de cet accompagnement conjoint sera présenté ce jeudi matin à Bastia, lors d’une réunion avec les représentants syndicaux, dans « un esprit constructif et apaisé, de dialogue et de partenariat », tout en saluant « l’engagement de la direction et des équipes de vie scolaire » de la cité scolaire de Montesoro
