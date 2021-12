Réveillon en Corse : les professionnels déplorent « des annulations en cascade »

Par ailleurs, les différentes restrictions , et notamment la fermeture des bars et restaurants à une heure du matin, dissuadent de plus en plus de clients de passer leur soirée dans un établissement. « Beaucoup de gens disent qu’ils feront finalement le réveillon chez eux », indique Fred Ruiz. Ce qui laisse penser au représentant de l’Umih que les décisions gouvernementales et préfectorales pourraient bien avoir des effets pervers sur la santé publique. « Les mesures de restrictions ne vont pas empêcher les gens de faire la fête, ils la feront chez eux, c’est tout. Donc, à part impacter notre filière, cela n’aura pas d’effet et cela ne va pas empêcher les contaminations », argumente-t-il.Pour Fred Ruiz, ces « mesurettes inadaptées » placent le client et le commerçant dans des situations « abracadabrantesques ». « Nous sommes des professionnels, nous effectuons les contrôles, nous espaçons les tables, nous mettons du gel hydroalcoolique, nous demandons aux clients de mettre les masques lorsqu’ils se lèvent », énumère-t-il. Or, à domicile, il est évidemment peu certain que de telles règles seront respectées. « Par la restriction, on peut avoir un effet inverse à celui que l’on souhaite », assure Fred Ruiz.