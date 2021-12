Covid et réveillon : les mesures à respecter en Corse

La préfecture souligne tout d'abord que "comme sur l’ensemble du territoire national, la situation sanitaire en Corse du Sud continue de se dégrader, avec un taux d’incidence désormais supérieur à 1 000 pour 100 000 habitants"."Afin de limiter le risque de circulation du virus dans l’espace public, il est donc plus que jamais nécessaire de respecter les mesures nationales et locales en vigueur pour le réveillon du 31 décembre".Ainsi " afin d’être autorisés, les évènements de plus de 50 personnes doivent faire l’objet d’une déclaration en préfecture 72h avant le début de l’évènement. Cela concerne les évènements organisés dans tous les ERP fermés ou de plein air (bars, restaurants, paillotes, salles d’hôtel, salles polyvalentes, y compris les terrasses) ou sur la voie publique."doivent aussi faire l’objet d’une déclaration en préfecture. Le passe sanitaire doit être contrôlé, le public doit être assis et le port du masque est obligatoire dès 12 ans. Les buvettes ainsi que la consommation de boisson et de nourriture sont interdits ;Les bars et restaurants fermeront à 1heure du matin, le port du masque est obligatoire dès 12 ans sauf pendant les moments de consommation assis. Les soirées dansantes sont interdites ;Les feux d’artifices sont interdits.Le formulaire de déclaration est disponible sur le site de la préfecture ( http://www.corse-du-sud.gouv. fr/covid-19-renforcement-des- mesures-de-lutte-contre-a2674. html )."La lutte contre la circulation du virus est collective et appelle à la responsabilité de chacun" conclut le communiqué préfectoral.