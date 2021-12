Covid : 3 280 nouveaux cas et 16 décès en une semaine en Corse

Pour l'ARS "la dégradation de tous les indicateurs épidémiologiques continue. La circulation virale sur l’île s’intensifie avec un taux d’incidence de 1040 pour 100 000 habitants, soit + 60 % par rapport à la semaine précédente."



Le taux d’incidence augmente dans toutes les classes d’âge, sauf chez les 0-14 ans, en lien avec une forte diminution du taux de dépistage. L’augmentation du taux d’incidence est particulièrement importante chez les 15-19 et les 20-39 ans avec des taux respectivement de 1 518 et 1 955 pour 100 000 habitants et des taux de positivité supérieurs au seuil d’alerte de 10 % (respectivement 10,2 % et 11,2 %). Chez les 40-64 ans et les 65 ans et plus, les taux de positivité sont stables à légèrement en augmentation. Le taux de positivité était entre le 20 et le 26 décembre de 8,2% en hausse de 1,9 point.





A l'hôpital

Le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation augmente par rapport à la semaine précédente, ainsi qu’en réanimation avec 72 nouvelles admissions au cours de la semaine dont 22 nouvelles admissions en réanimation contre 50 nouvelles admissions au cours de la semaine précédente dont 18 nouvelles admissions en réanimation. Ce samedi 29 décembre 71 patients étaient hospitalisés dont 21 en réanimation, soins intensifs et soins critiques.

L'ARS signale, in fine, que "94 % des patients hospitalisés en réanimation ne sont pas vaccinés ou

n’ont pas un schéma complet selon les données des centres hospitaliers d'Ajaccio et de Bastia."





Seize décès

Durant cette semaine entre le 20 et le 26 décembre on a enregistré 16 décès.



Vaccination

Au niveau de la vaccination au 26 décembre en Corse, 73,3 % des plus de 12 ans ont un schéma complet de vaccination et 38 % ont reçu une dose de rappel.