Reprise de l'école le 22 juin. Fabien Mineo : "Encore une fois on laisse les enseignants face à leurs responsabilités"

Le président de la République l'a annoncé ce dimanche 14 juin : le 22 juin prochain les élèves auront l'obligation de retourner à l'école et au collège. Une décision sur fond de stupeur puisque la date de fin de l'année scolaire est fixée au 4 juillet. Les élèves seront donc appelés à reprendre les cours pour deux semaines effectives de cours. Pour le président de l'Association des parents d'élèves corses (APC), Denis Luciani c'est "une reprise qui ne rime à rien".Depuis le début de la crise sanitaire, l'association s'est battue contre le retour des élèves à l'école pour des raisons sanitaires. "Avant de prendre des positions nous allons consulter les parents, mais mettre les enfants à l'école pour les 15 derniers jours cela n'a pas de sens.", s'indigne Denis Luciani. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Education Nationale, 1,8 million d'écoliers sur un total de 6,7 millions sont retournés à l'école mais rarement à temps complet.D'un point de vue pédagogique, Fabien Mineo, secrétaire général du syndicat enseignant Snuipp-FNSU de Haute-Corse, dénonce une "incohérence" de la part du gouvernement : "Habituellement, cette période correspond à la fête de fin d'année pour les enfants, on ne fait plus grand chose et là on demande aux parents de prendre le risque de mettre leurs enfants à l'école pour 15 jours."Dans les annonces gouvernementales, aucune précision sur les modalités de retour à l'école n'a été abordée sauf une distanciation linéaire d'un mètre entre chaque élèves. Un changement de cap qui a de quoi étonner les enseignants et parents puisque jusqu'à présent, le protocole sanitaire en place dans les écoles était très stricte (lavage de main très fréquent, port du masque pour l'enseignant, distance de 4 mètres entre les enfants). "Encore une fois on laisse les enseignants face à leurs responsabilités, sans connaître les précautions sanitaires.", lance Fabien Mineo.L'APC et le Snuipp-FNSU attendaient des annonces du ministre de l'Education concernant la rentrée de septembre et les centre aérés. "Personne ne s’est penché sur la mise en place de la rentrée scolaire de septembre, en Corse, la rectrice est trop occupée à régler ses litiges avec la Collectivité de Corse.", s'indigne Fabien Mineo.Plus de précisions sur les modalités de reprise devraient être apportée le mardi 16 juin.