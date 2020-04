Réouverture des écoles. Pour Jean-Guy Talamoni : "La Corse doit pouvoir définir sa stratégie de levée du confinement"

"Nous avons pris connaissance avec étonnement de la décision du Président Macron de rouvrir les établissements scolaires à partir du 11 mai. Cette annonce semble faire litière des risques liés tout particulièrement au milieu scolaire, qui avait du reste été le premier concerné par les mesures de fermeture prises au début de l'épidémie. De fait, cette décision se heurte à l'incompréhension des premiers concernés, à savoir les enseignants et les parents d'élèves. J'ai d'ailleurs procédé dès ce matin à la consultation des différents responsables des syndicats et associations qui s'avèrent dans leur grande majorité hostiles à la démarche.

À ce stade, il paraît nécessaire de faire valoir à nouveau l'argument que nous n'avons cessé de mettre en avant depuis les premiers jours de la crise, à savoir que la Corse est dans une situation géographique, sanitaire et démographique tout à fait spécifique.

Aussi, il nous paraît évident qu'une décision prise à Paris (où elle est d'ailleurs très contestée) n'a pas à être imposée à nos enseignants, aux parents et aux élèves.

À notre sens, nous le disons clairement, il appartiendra aux pouvoirs publics corses et aux syndicats et organisations insulaires, et à eux seuls, de définir la stratégie de levée du confinement.

Lors de la prochaine réunion de l’Assemblée de Corse, je proposerai de délibérer en ce sens."