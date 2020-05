VIDEO - Reprises des écoles - "on laisse le choix aux parents corses"

C.-V. M le Mardi 5 Mai 2020 à 23:26

Lors de sa conférence de presse commune tenue ce mardi 5 mai, avec la directrice de l'ARS de Corse, le préfet de Corse, Franck Robine, a abordé le sujet épineux de la reprise des écoles le 11 mai prochain, qui fait débat à l'heure actuelle. Pour le préfet deux principes doivent guider cette reprise : le volontariat et la sécurité sanitaire. "Dès lors que l'on laisse le choix aux parents de mettre physiquement ou pas leurs enfants à l'école, et des lors que le haut niveau de sécurité est atteint classe par classe en lien avec les maires, on doit laisser le choix aux parents. Et nous on doit assurer le haut niveau de sécurité sanitaire" a affirmé Franck Robine.

La vidéo de Michel Luccioni

