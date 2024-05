Le Sporting de Bastia termine victorieusement à Pau

Nouste Camp, Pau FC : 1 SC Bastia : 2 (1-0)

Buts pour Pau : Bassouamina (7e)

Pour Bastia : Alfarela (70e et 83e)

Arbitre : Rémi Landry

Avertissements : Costa (4e), Ruiz (55e), Mouton (75e) à Pau; Vincent (76e), Bianchini (90e) à Bastia



Pau FC

Kamara - Gaspar, Ahoussou - D'Almeida puis Mouton (64e), Ruiz, Bassouamina puis Chahiri (79e), Beusnard puis Mohamed (79e), Boli puis Colleaux (69e), Saivet - Sylla, Costa puis Begraoui (19e)







SC Bastia

Fabri - Dramé, Traoré, Tavares, Meynadier - Siby puis Vincent (64e), Ducrocq, Bohnert - Tomi puis Bianchini (68e)Charbonnier puis Santelli (64e), Alfarela



Le SC Bastia a encore entamé de façon particulière ce dernier déplacement de la saison ai Nouste Camp. Après ce but refusé pour hors-jeu à Costa (2e) qui tirait sa révérence à cette occasion, les Corses se sont laissés surprendre 5 minutes plus tard sur ce centre du même Costa au second poteau, où Bassouamina qui prenait son temps pour marquer sur la droite du gardien Bastiais Fabri.

Ce but donnait des ailes aux Palois qui dominaient assez nettement les débats face à des Bastiais qui relevaient quelque peu la tête.



Après les adieux au football professionnel de Costa, salué par une haie d'honneur composée des joueurs de chaque équipe, Bastia par Charbonnier et Ducrocq faisait la démonstration qu'il pouvait perturber le bel ensemble local et si Pau pratiquait le meilleur football, Bastia ne demeurait pas moins dangereux par ce tir de Ducrocq qui flirtait avec la lunette de Kamara après un beau travail de Tomi, puis sur cette transversale de Siby servi par Charbonnier.

Malgré cette double occasion adverse, Pau maintenait son avantage à la pause.



À la reprise le Sporting faisait preuve des mêmes dispositions et ce ballon placé entre les 2 défenseurs centraux Palois, exploité par Charbonnier qui se présentait devant Kamara et frappait, aurait, sans doute, mérité un meilleur sort. Comme ce tir de Ducrocq à l'heure de jeu.

Mais la bonne heure bastiaise n'allait pas tarder à sonner.

A l'œuvre Bonhert et Alfarela.

Le premier avait frappé mais Kamara, le gardien Palois au prix d'une énorme parade avait renvoyé sur le second dont la superbe reprise de volée trouvait la lucarne opposée.

Et Alfarela, sur sa lancée, doublait la mise à la 83e minute quand lancé en profondeur, il se présentait devant Kamara qu'il driblait dans un petit périmètre avant de glisser le ballon dans le but palois.



Moretti souhaitait un maintien autre que celui offert par d'autres clubs. Avec ce succès à Pau, son souhait a été exaucé.