L’AC Ajaccio rate sa sortie face à Grenoble (1-2)

Les adieux de Riad Nouri



Au retour des vestiaires, les visiteurs étaient tout proches de doubler la marque sur un exploit personnel de Pape Ba, qui a après avoir dribblé Sollacaro, voyait son tir, repoussé sur la ligne par Youssouf (54e). La pression des visiteurs s’accentuait et sur un bon service de Sanyang, Théo Valls seul dans la surface, doublait la marque pour Grenoble (65e). L’ACA était KO et n’y croyait alors plus.



Olivier Pantaloni faisait rentrer la jeunesse acéiste mais rien n’y faisait. Lenny Joseph, sur un centre de Jeno, intenable sur le côté, était même tout près d’inscrire le 3e but (78e). Riad Nouri, très ému, faisait ensuite ses adieux sous les acclamations du public, remplacé par Wolo Touré. Les jeunes Ajacciens faisaient leur maximum, et sur un bon service d’Ibayi, Anthony Fosse voyait sa tentative détournée en corner par Maubleu (84e).

Ce n’est que partie remise pour le jeune Ajaccien, puisque sur un penalty d’Ibayi accordé en fin de rencontre, que Maubleu repoussait, Anthony Fosse suivait et marquait son premier but en pro ! L’ACA se déplacera à Rodez vendredi pour son dernier match de la saison.