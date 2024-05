Olivier Pantaloni (AC Ajaccio) : "Vivement que cette saison se termine"

La réaction des entraineurs

Laurent Peyrelade (Grenoble) : "On a fait un vrai match. On aurait dû le tuer bien avant. On a été sérieux et appliqués. Je m'attendais à cette première mi-temps d'Ajaccio car ils ont beaucoup de qualité. On a eu 20 minutes difficiles en fin de première mi-temps et après cela s'est logiquement ouvert. On a manqué de concentration et de justesse technique pour marquer ce 3e but. On a beaucoup de jeunes joueurs et il faudra être plus tueurs dans la surface. C'est magnifique de jouer un match de Ligue 2 et il faut respecter cela jusqu'au bout. L'exigence est source de progrès".

"C'était terrible ce match : on aurait pu en prendre 5 ou 6. Le score de 2-1 ne reflète pas absolument pas la physionomie du match. Heureusement que Youssouf et Sollacaro sauvent certaines situations. Je pensais que pour les adieux de Riad et Cédric, et pour le dernier match à domicile, il y aurait eu plus de caractère, et que cela allait stimuler les autres, je me suis trompé. Il est grand temps que cette saison se termine. Vivement que cela se termine. Il y a un énorme chantier pour la saison prochaine. Il va falloir quasiment recruter une nouvelle équipe. On a manqué toute la saison de vitesse et de puissance athlétique, on l'a vu ce soir, il faudra essayer de recruter des profils de ce style ainsi que des joueurs de caractère et beaucoup plus compétiteurs dans l'âme. On ira à Rodez en essayant de préparer la prochaine saison".