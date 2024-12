Visite du pape en Corse : Gilles Simeoni s’entretient avec le Saint Père, puis avec le Président Macron

« Il y a eu en fait deux séquences. Le président de la République était avec le pape et, à sa demande, je les ai rejoints. Nous avons discuté pendant quelques minutes ensemble à trois. J’ai ensuite eu la chance de rester en tête-à-tête avec le pape. Ensuite, sur le tarmac après le départ du pape, j’ai pu m’entretenir assez longuement avec Emmanuel Macron. Nous avons fait un point sur la situation politique, économique, social et linguistique de la Corse. J’ai évoqué aussi le jugement de la Cour administrative d’appel de Marseille et la colère qu’il a suscité », raconte Gilles Simeoni. « J’ai redit au président de la République qu’il fallait absolument se donner les moyens de construire une solution politique, de concrétiser la révision constitutionnelle et le statut d’autonomie sur lesquels nous avons travaillé, et pour montrer que la démocratie est écoutée en Corse ». Pour le président corse, le Chef de l’Etat est dans le même état d’esprit. « Il a dit que, de son côté, il avait la ferme volonté d’encourager la poursuite et la réussite de ce processus, même si on connaît la difficulté de la situation politique actuelle en France ». Même si cette situation politique est très compliquée, Gilles Simeoni affirme que « l’ensemble des forces politiques françaises ont intérêt à ne pas jouer la politique du pire en Corse et à contribuer à construire la solution politique pour laquelle nous combattons depuis des décennies ».



La joie de la visite papale

Le président corse sera encore moins loquace sur sa rencontre avec le pape et les mots prononcés, même s’il ne cache pas sa joie devant cette visite historique pour la Corse et son émotion d’avoir serré la main du Souverain Pontife : « Nous sommes tous, croyants et non croyants, extrêmement heureux de cette journée, extrêmement émus. Il y a eu une ferveur, une dignité aussi et une fraternité qui sont les éléments essentiels pour aujourd’hui et pour demain. Je pense que cette visite continuera à prendre du sens. Le pape est reparti à Rome dans un avion d’Air Corsica ».