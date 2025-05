Saison touristique 2025 : l’aéroport de Bastia-Poretta double sa capacité de vols vers l’Allemagne

Après Cologne au mois d’avril, l’aéroport de Bastia-Poretta a inauguré ce 3 mai une nouvelle ligne aérienne à destination de Hanovre, en Allemagne. Cette nouvelle liaison est, une fois encore, opérée par la compagnie aérienne Eurowings, filiale de Lufthansa, la compagnie nationale allemande.



6 destinations et des vols deux fois par semaine

Deux nouvelles lignes vers et depuis l’Allemagne viennent s’ajouter aux quatre déjà existantes. Eurowings reliera la Corse chaque samedi, jusqu’à la fin octobre, aux aéroports de Hanovre, Cologne et Nuremberg. Les vols vers Berlin, Stuttgart et Düsseldorf auront lieu deux fois par semaine, les mercredis et samedis jusqu'à la fin octobre. L’objectif affiché par l’aéroport de Bastia-Poretta est de renforcer les liaisons avec l’Allemagne : « Cette année, toutes compagnies confondues, l’offre pour l’Allemagne est de 141 000 sièges. C’est le double de ce qui était proposé l’an passé », explique Pierre-François Novella, directeur de l’aéroport de Bastia-Poretta, qui se félicite également « de renforcer les lignes aériennes en avant et après-saison, au-delà du pic estival », dans un contexte concurrentiel avec la Sardaigne, les îles grecques ou encore les Baléares. Sur le tarmac de Bastia-Poretta, une touriste allemande habituée de la Corse expliquait que sa mère, désormais âgée, pourrait de nouveau venir passer des vacances sur l’île grâce à l’avion, un moyen de transport moins contraignant.



Une stratégie ciblée sur un marché prioritaire

Avec une population de 83 millions d’habitants, Berlin, sa capitale, se trouve à seulement deux heures de vol de Bastia. L’Allemagne est un marché touristique important pour la Corse. Avec 4 millions de nuitées enregistrées dans les établissements touristiques insulaires, les touristes allemands arrivent en tête, devant les Italiens et les Suisses, selon le bilan 2024 de l’Agence du Tourisme de la Corse. Un tourisme vert, sportif, amateur de plages et de soleil. « L’Allemagne est un marché émetteur fort pour la Corse. Il est classé prioritaire, au même titre que la Suisse et l’Autriche », explique Angèle Bastiani, présidente de l’ATC, avant de poursuivre : « C’est un travail important que nous menons, et nous avons des compagnies européennes qui viennent hors saison, renforçant ainsi cette politique de déconcentration. » Ces destinations font également toutes partie des 15 plus grandes villes d’Allemagne. En plus d’ouvrir l’accès à une clientèle aisée, certaines d’entre elles disposent d’aéroports qui sont de véritables hubs, facilitant les flux aériens et les correspondances vers de nombreuses autres destinations internationales.



Des lignes pour les touristes… mais pas seulement

Il est vrai qu’en Corse, l’inauguration de nouvelles lignes aériennes évoque avant tout l’industrie touristique et ses retombées économiques. Mais les avions ne sont pas réservés aux seuls touristes. Les Corses aussi peuvent aller visiter la cathédrale de Cologne ou s’amuser à l’Oktoberfest (pour info, cela se tiendra du 20 septembre au 5 octobre 2025, et les vols depuis Bastia seront toujours disponibles durant cette période). « Aujourd’hui, il y a aussi des passagers au départ de Bastia pour Hanovre. On espère que ce flux va augmenter. C’est toujours bénéfique d’avoir des relations avec les Länder allemands. Nous espérons que cela créera des liens touristiques, voire des liens d’affaires », explique Pierre Orsini, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de Corse et président des aéroports de Bastia et d’Ajaccio.