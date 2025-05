Gianni n'est pas The Voice 2025

Ce samedi 3 mai, le trio Il Cello défendait les couleurs de l'équipe de Florent Pagny, Mega celles de Vianney, qui lui avait offert une seconde chance lors des auditions à l'aveugle, Mickaël Gallo représentait Patricia Kaas et enfin Gianni chantait pour faire gagner Zaz. Après de très belles performances, comme lors de la demi-finale, c'est le public qui a eu le pouvoir. Et après quelques minutes pour voter, l'huissier a apporté l'enveloppe abritant le nom du vainqueur de cette quatorzième saison de The Voice. Avec 49 %, c'est le trio Il Cello qui est sorti vainqueur de cette édition 2025.



Gianni a débuté la soirée en interprétant "Die with a Smile" de Lady Gaga et Bruno Mars en duo avec sa coach Zaz, offrant une performance pleine de complicité. Il a ensuite partagé la scène avec Yodelice sur "Talk to Me", démontrant sa capacité à s'adapter à différents univers musicaux. Pour sa carte blanche, il a présenté "Gone", une chanson originale bilingue (français-anglais) sur le thème d’un amour perdu, mettant en valeur sa voix cristalline et sa sensibilité artistique . Repéré dès les auditions à l’aveugle avec "Glimpse of Us" de Joji, Gianni a su gagner en assurance au fil des étapes. Sa prestation de "Bohemian Rhapsody" de Queen en demi-finale a été saluée pour son audace et sa maîtrise, lui permettant de se qualifier pour la finale .





Malgré le résultat final qui a consacré Il Cello, Gianni a su conquérir le public par son authenticité et son talent. Son parcours dans The Voice 2025 laisse présager, à l'évidence, une belle carrière à venir.