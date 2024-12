EN DIRECT : vivez avec CNI la visite historique du Pape François en Corse

Sur la place Miot, le Pape François parcourt la foule en papamobile, s’arrêtant pour embrasser plusieurs bébés sous les acclamations des fidèles. Pendant ce temps, au Casone, les journalistes présents s’interrogent à haute voix : avec un retard d’environ 20 minutes dans la programmation, l’avion du Pape pourrait-il être en cause ? Et surtout, serait-il envisageable de faire patienter Emmanuel Macron ? Une question qui, relayée par micro, arrache un rire collectif et déclenche une salve d’applaudissements dans la foule