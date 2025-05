Fiera di u Casgiu in Venacu : des milliers de visiteurs et les meilleurs fromages récompensés

Cette 28e édition d’A Fiera di u Casgiu a, une fois encore, tenu toutes ses promesses. Le public est venu en nombre sur les 140 stands installés à Venaco, dont 35 réservés aux producteurs fermiers de fromages et de brocciu. « Et à l’inverse des années précédentes, nous avons eu beaucoup plus de monde dès le samedi, car le mauvais temps était annoncé pour le lendemain. Malgré cela, ce sont de nouveau plusieurs milliers de personnes qui ont participé à notre foire », s’est félicitée Mattéa Beuchon, responsable de la communication au sein de l’association A Fiera di u Casgiu.



L’association fêtera l’an prochain son trentième anniversaire. « Nous commencerons à préparer cette nouvelle édition dès cet été. Ce sera officiellement la 29e, en raison des deux années d’absence liées au COVID, et elle aura un éclat tout particulier », a-t-elle précisé.

Cette édition a aussi marqué l’inauguration du nouvel espace couvert, aménagé par la commune de Venaco : plusieurs centaines de mètres carrés ont été construits pour accueillir le public dans de meilleures conditions, quelles que soient les conditions météo. « Nous avions également installé un chapiteau dédié aux producteurs. Ce nouvel espace, dallé, a permis d’accueillir le service de restauration, la buvette, les spectacles et les animations pour les enfants. Nous adressons un énorme merci à la municipalité pour la création de cet équipement, qui pourra servir à d’autres manifestations », a ajouté Mattéa Beuchon.