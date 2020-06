Furiani : retour à l'école pour 21 élèves de U Rustincu. Près des 2/3 écoles de Corse bientôt ouvertes

Ce lundi 8 juin, la cloche a, enfin, sonné et les enfants de Furiani ont pu rentrer en classe à l'école U Rustincu à Furiani. A leur arrivée, le rituel est bien cadré : lavage de main au gel hydro-alcoolique, distance d'un mètre entre chacun et parcours fléché jusqu'à leur place attitrée. Toute cette petite cérémonie bien orchestrée s'est déroulée en présence de Christian Mendivé, directeur académique des services de l'Education Nationale de Haute-Corse, sous l'œil bienveillant de Marie-Josée Massei, la directrice de l'école qui connait chaque enfant présent en ce jour. Il faut dire que depuis la réouverture de l'école le 2 juin, seuls 21 d'entre eux ont rejoint les bancs de l'établissement sur les 314 enfants habituellement scolarisés.



Dans les salles, les enfants se sont retrouvés par niveau et par groupe de 8 au maximum. Seul 3 groupes ont été composés ce lundi matin. "Nous avons fait un sondage auprès des parents au 11 mai pour savoir combien d'élèves seraient présents. Sur les 30 comptabilisés, certains se sont désistés, d'autres ajoutés. Globalement, le nombre d'enfants est très faible.", explique Marie-Josée Massei. Pour veiller aux gestes barrières et aider les enseignants, la mairie de Furiani a mobilisé dans chaque classe un agent municipal. Il accompagne les élèves jusqu'à la très attendue récréation. Ici encore, les gestes barrières prévalent, pas question de se toucher, ni même de partager un ballon.



S'ils sont peu nombreux en classe, les élèves sont globalement très heureux de retrouver leurs camarades. Du côté des CM2, les avis étaient plutôt concordants : "C'était dur de se concentrer à la maison." , "quand je n'arrive pas à faire un exercice c'est difficile de comprendre avec ma mère ou mon père" ou encore des "heureusement que mes parents ne sont pas profs."



Pour les élèves restés à la maison, les cours en distanciel sont toujours assurés jusqu'au 8 juillet, date officielle des grandes vacances. Ils devront attendre la rentrée de septembre pour retrouver leurs petits camarades qui auront sûrement bien grandi.