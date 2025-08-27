Ajaccio : Une remise à niveau avant la rentrée des classes à la médiathèque des Jardins de l’Empereur

Ce mardi après-midi, dans une salle annexe de la médiathèque des Jardins de l'Empereur, ambiance studieuse pour le groupe d’élèves ajacciens de cycle 2 (CM1-CM2-6ème) qui débute la remise à niveau quelques jours avant la rentrée. Au programme de ces deux heures ? La traditionnelle dictée suivie attentivement par la dizaine d’élèves, de la conjugaison, des divisions… Durant toute la semaine, ces élèves - enfants du secteur et d’autres quartiers de la ville - vont réviser le français, les mathématiques et l’anglais pour les collégiens.



« Depuis trois ans, nous avons une animatrice réseau, c’est beaucoup plus facile de mettre en place des activités en interne », indique la directrice de la médiathèque des Jardins de l’Empereur et du Musée numérique, Céline Prévost, en précisant qu'Antonia, l’animatrice réseau, est diplômée en sciences de l’éducation. « Elle est habilitée à donner des cours jusqu’à la 5ème - 4ème », poursuit la directrice. Elle mène cette remise à niveau pour les trois cycles, du CP à la 4e. Les élèves du cycle 1 suivent 4 heures de remise à niveau dans la semaine tandis que les cycles 2 et 3 ont six heures d'ateliers préparatoires à la reprise.



Après deux mois de vacances, les élèves doivent se remettre dans le bain, mais de l’avis de presque tout le groupe, ce n’est pas si difficile. Antonin, qui fera son entrée en CM2 dans quelques jours, confie participer à cette remise à niveau « pour que la reprise des cours soit plus facile ». Gratuits sur inscription par les familles, ces ateliers remportent un franc succès, notamment à l’école primaire. Au point que les groupes étant limités à 10, des élèves sont même régulièrement inscrits sur liste d’attente.



D’autres activités gratuites



L’été, la médiathèque des Jardins de l’Empereur propose également une autre opération pour aider les enfants à rester dans le rythme : « le cahier de vacances » (de la petite section à la 3e). « À la fin de l’année scolaire, nous offrons aux enfants (sur inscription) un cahier de vacances. Ils ont tout l’été pour le compléter et le corriger avec l’aide des parents. Les enfants jouent le jeu car ils sont récompensés. On leur offre une BD, un roman et quelques petits goodies et ils sont très contents », confie-t-on du côté de la médiathèque. Dans l’année, d’autres activités sont proposées comme l’atelier théâtre pour les enfants (inscrits à la médiathèque) animé par Antonia depuis trois ans (deux samedis par mois avec un spectacle en fin d’année). « Dès qu’il y a un désistement, il y a un remplacement tout de suite tant la liste d’attente est longue. Les enfants rempilent d’une année à l’autre car ils se régalent avec un projet différent à chaque fois. ». Un nouvel atelier parents-enfants multi-activités (pour les enfants de 3 à 5 ans) va en outre débuter en octobre et sera proposé deux samedis par mois.



Savoir + :

Les ateliers de la médiathèque des Jardins de l'Empereur sont ouverts à tous les habitants de la ville.

Pour contacter la médiathèque : 04 95 53 40 40.