Le projet ambitieux d’une économie circulaire entre la Corse et la Sardaigne

Douze kilomètres, c’est la distance qui sépare la Corse de la Sardaigne, Bonifacio de Santa Teresa di Gallura.

En mars dernier, Jean-Gaël Lahlou, a créé APA : une entreprise de consulting qui cherche à favoriser les échanges entre les deux îles. C’est à ce moment précis qu’intervient son entreprise, pour palier le manque de connaissances du terrain, de la langue, des dispositions juridiques et des réglementations.





Son rôle est multiple : mise en relation commerciale, recherche de personnel qualifié, recherche de marchandises spécifiques, recherche de prestation de services, connecter, mutualiser et développer les deux îles.



APA cherche à favoriser une économie circulaire entre la Corse et la Sardaigne, établir des contacts entre les professionnels en mettant en relation les clients et les fournisseurs.

L'entreprise est compétente dans le recrutement, le conseil conformément au droit du marché européen, dans la promotion des circuits courts. Elle est à même de connecter les deux îles afin de rassembler leurs points forts.

Attaché à l’avenir de son île ainsi qu’à celui de sa voisine la Sardaigne, et connaissant ces deux territoires insulaires, pour y avoir notamment effectué des séjours touristiques , Jean-Gaël Lahlou a pu faire le constat d'une île bien développée en terme d’infrastructures portuaires. A l'image de Porto Torres, Olbia ou encore Cagliari. En revanche, la Corse détient un pouvoir d’achat plus important, du savoir-faire, des ressources humaines, des startups prometteuses notamment dans le domaine du numérique





Sur le plan environnemental et sur l impact carbone ces nouveaux échanges seront eux aussi plus intéressants et plus responsables. D’autant plus que les deux iles réunies sont un pôle de 2 millions d’habitants en plein cœur de la méditerranée.

C’est pourquoi ce jeune entrepreneur souhaite apporter son aide et son savoir-faire pour développer une économie plus forte et plus durable où tous les acteurs y trouveraient leur compte, formant une symbiose entre les deux îles. "On a toujours vu l’insularité comme un handicap au développement économique, mais je pense que les insularités mutualisées peuvent au contraire y être une force et nous hisser vers le haut.", explique Jean-Gaël Lahlou.

