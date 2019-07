Recycler et utiliser en Corse : l'économie circulaire en forum à l'IMF de Borgu

Rédigé par Charles Monti le Mardi 2 Juillet 2019 à 11:44

Recycler en Corse et utiliser en Corse : c'est une nouvelle étape sur la longue route de son histoire que veut entamer aujourd'hui le Syvadec (Syndicat de valorisation des déchets de Corse) qui, avec une augmentation record du tri sur l'île, dispose d'un gisement de matières triées susceptibles d'être recyclées et utilisées en Corse. Ce mardi aux côtés des acteurs nationaux du recyclage, des porteurs de projets insulaires, des entreprises extérieures ayant mis en place des dispositifs qui fonctionnent, des entreprises locales souhaitant s'inscrire dans une démarche éco-responsable et des institutionnels capable d'accompagner les initiatives, le Syvadec a organisé une journée d'échanges et d'ateliers sur le thème "Forum économie solidaire, vers une valorisation locale" à laquelle ont adhéré des entreprises exemplaires venues de Guadeloupe et de la Réunion mais aussi de Corse qui jouent, déjà, le jeu de la valorisation locale. Les explications de François Tatti, président du Syvadec et les exemples de Centrale Bio Corse et de Ecodec qui l'une à Bastia recycle les huiles alimentaires usagées pour en faire du savon et l'autre, en Guadeloupe, le verre transformé et utilisé dans la fabrication de blocs de béton et de remblais routier !

