En Corse, la production de déchets a atteint 219 693 tonnes en 2024

Près de 3500 tonnes de plus en un an. La production de déchets a augmenté en Corse en 2024. C’est ce qui ressort du bilan annuel des déchets ménagers et assimilés (DMA) publié par l’Observatoire des Déchets Ménagers (ODEM) Corsica il y a quelques jours.



« En 2024, la production totale de DMA en Corse s’élève à 219 693 tonnes, soit une augmentation de 2 % par rapport à 2023 », explique l’organisme du Syvadec. « Cette évolution rompt avec la baisse observée ces dernières années et s’explique par plusieurs facteurs, notamment une croissance démographique et une activité liée au tourisme toujours plus présente », ajoute-t-il.



En toute logique, le ratio de production de DMA est également en augmentation et atteint 632 kg par habitant sur l’année passée, alors qu’il était de 629 kg par habitant en 2023. Un constat qui « interpelle sur les enjeux de prévention des déchets et sur la nécessité de renforcer les actions en faveur du tri et de la réduction des déchets à la source », note l’ODEM en relevant toutefois que « si l’on applique aux ratios de production un coefficient de variation saisonnière, la production passe de 632 kg par habitant à 553 kg par habitant, ce qui se rapproche de la moyenne nationale de 547 kg par habitant (selon les données 2021 de l’Ademe) ».



Si au cours de l’année dernière les ordures ménagères qui ont été traitées dans les deux installations de stockage présentes en Corse représentent 130 256 tonnes, soit une légère baisse par rapport à 2023, l’ODEM note que le tri est pour sa part en légère évolution et passe de 38% en 2023 à 39%. Épine dorsale du plan de prévention et de gestion des déchets adopté par l’Assemblée de Corse en juillet 2024, en 2024, il représente ainsi 247 kg de déchets triés par habitant par an, avec des disparités importantes entre les intercommunalités où le taux de tri atteint par exemple 63% dans la communauté de communes Calvi-Balagne, quand il stagne à 28% dans la communauté de communes de la Pieve de l’Ornano et du Taravo. « Toutefois, les campagnes de caractérisation des déchets ménagers montrent que près de 75% des ordures ménagères sont encore constituées de valorisables, soulignant la nécessité de poursuivre les efforts de tri », relève l’ODEM.



Des améliorations sont toutefois à souligner, avec une progression de 4% des collectes sélectives organisées par les intercommunalités, soit près de 1287 tonnes supplémentaires collectées. Dans le détail, ce sont « + 9% pour les biodéchets (+352 tonnes) grâce au déploiement par les intercommunalités de nouvelles collectes dédiées, et 10% pour les emballages (+1034 tonnes) » qui ont été enregistrés. « En revanche, les collectes sélectives de verre stagnent à +1% (+130 tonnes) et s’écroulent pour le papier avec -11% (-229 tonnes) », relève l’ODEM en indiquant toutefois que « la diminution des tonnages de papier collectés est directement liée à l’application du dispositif « Oui Pub », qui limite la distribution non sollicitée de prospectus publicitaires ». « Cette mesure contribue à une baisse significative des volumes de papier jetés et encourage une consommation plus responsable des ressources », appuie-t-il.



Dans le même temps « les habitants ont composté à domicile près de 5 348 tonnes de biodéchets, soit 15 kg/ habitant » représentant 6% de plus qu’en 2023. « Plus du tiers des Corses disposent aujourd’hui d’une solution de compostage de proximité », pose l’ODEM.



Enfin, l’ODEM dévoile qu’en 2024 « 52 845 tonnes de déchets ménagers ont été déposées dans les recycleries, mini-recycleries mobiles du Syvadec et à la recyclerie intercommunale du Fium’Orbu ». « Cela représente 154 kg par habitant contre 149 kg en 2023, soit 3% de plus », se félicite l’ODEM en précisant que « 93% des déchets déposés en recyclerie ont été valorisés en 2024 ».