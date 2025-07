Pour le collectif « Piaghja di Golu », le centre de surtri de Monte est « une fausse route à tous les niveaux »

Impossible d’accéder au site qui doit accueillir le futur centre de surtri de Monte ce vendredi. Depuis le petit matin et jusqu’à la fin d’après-midi, tracteurs et tractopelles ont été positionnés en travers de la route afin de bloquer l’accès aux engins de chantier, alors qu’une cérémonie symbolique de pose de la première pierre aurait dû se tenir en début d’après-midi, en présence des représentants de l’État et du Syvadec. Une action coup de poing orchestrée par des militants de Core in Fronte et par des membres du collectif « Piaghja di Golu » composé de riverains et d’agriculteurs de la micro-région qui s’opposent frontalement à cette installation qui doit accueillir près de 98 000 tonnes de déchets par an, arrivés par camion depuis toute la Haute-Corse mais aussi une partie de la Corse-du-Sud.



« Nous sommes convaincus que ce projet est une fausse route à tous les niveaux », souffle Jean-Dominique Versini, l’un des membres du collectif en estimant que ce centre de surtri tel que prévu aujourd’hui « présente peu d'avantages et beaucoup d'inconvénients sur tous les plans ». Sur le plan technique, d’abord, le collectif affirme que le projet « est surdimensionné ». « Tous les experts que nous avons consultés, y compris des gens de très haut niveau, nous ont dit qu’il y a une espèce d’obsolescence à construire ce type de structures qu’on appelle les tris mécano-biologique. Même l’Ademe au niveau national ne finance plus ce type de centre. Ce projet est une aberration », fustige le représentant du collectif en taclant par ailleurs la centralisation du traitement des déchets. « Partout sur toute la planète, la base est de traiter les déchets au plus près de leur zone de production. Cela n’a aucun sens de les transporter sur des dizaines de kilomètres », souffle-t-il en déplorant les conséquences que ce choix pourrait engendrer. « On parle de 150 camions qui seraient en moyenne chaque jour sur les routes de l’île. L’été, on pourrait même avoir des pics à 300 ! Cela va avoir un impact carbone et des désagréments au niveau routier qui vont être catastrophiques. Et puis cela va aussi augmenter le coût de traitement des déchets par habitant, alors que la Corse affiche déjà le chiffre le plus élevé de France ». En outre, le lieu lui-même est source d’incompréhension. « Nous sommes sur un site aussi agricole, dans une zone qui est le grenier de la Corse ! Il est impensable d’avoir une telle structure ici », s’agace Jean-Dominique Versini.



Pour le collectif Piaghja di Golu, il est donc essentiel de revoir intégralement la copie. « Il faut éclater le surtri des déchets en quatre ou cinq centres, dans des zones spécifiques, et peut-être réutiliser des anciens sites déjà dédiés au traitement des déchets, et non pas faire un centre surdimensionné ici qui va prendre 90% des déchets de la Corse », pose Jean-Dominique Versini en appuyant par ailleurs sur la nécessité d’accentuer le tri à la source. Un axe d’ailleurs au cœur du Plan territorial de prévention et de gestion des déchets adopté par l’Assemblée de Corse en juillet 2024. « On voit que cela marche ailleurs. L’Italie arrive aujourd’hui à des taux de tri de 60% », note le représentant du collectif Piaghja di Golu en glissant : « Et on voit même que cela fonctionne chez nous, puisque la Balagne qui a mis en place un politique de tri à la source arrive aujourd’hui à plus de 60% de tri. C’est vraiment un modèle à répliquer sur toute la Corse, car si le tri à la source est fait de manière optimale, il y aura moins de déchets à traiter ensuite ».



« Il faut que tout le monde revienne à la réalité, qu’on se pose tous et qu’on réfléchisse de manière consensuelle », insiste-t-il en ajoutant encore : « On comprend très bien l’ampleur du problème. La crise des déchets est réelle, et il faut y répondre. Mais pas à travers un projet aussi massif, mal situé et techniquement dépassé. Notre objectif, c’est d’alerter les autorités de manière positive, en disant qu’on fait fausse route. Ce projet ne va pas résoudre la crise. Il risque au contraire de l’aggraver, et de créer des désagréments majeurs, avec des déchets qui vont se balader dans toute la Corse ».