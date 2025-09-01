Précarité étudiante - Aiutu Studientinu lance un appel aux dons et met en place deux collectes

Christophe Giudicelli le Lundi 1 Septembre 2025 à 14:25

Des collectes sont prévues en ce début septembre. Dès ce lundi et jusqu'au 8 septembre, entre 18h30 et 21 heures, à la confrérie San Carlu Borromeo de Bastia et le le 3 septembre au Carrefour Market de Biguglia, à partir de 11 heures . À travers ces rendez-vous de la solidarité, l’Associu Aiutu Studientinu entend répondre à une précarité étudiante jugée inédite à Corte, à l’approche de la rentrée universitaire.