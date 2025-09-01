Précarité étudiante - Aiutu Studientinu lance un appel aux dons et met en place deux collectes

« Une précarité étudiante d’une ampleur inédite » : le cri d’alarme a été lancé la semaine dernière par l’Associu Aiutu Studientinu, à quelques jours de la rentrée universitaire à Corte. L’association vient en aide à plus de 400 étudiants de l’Université de Corse, mais, à la différence des années précédentes, les demandes des jeunes confrontés à des difficultés économiques arrivent bien avant la reprise des cours.
Face à cette situation, Aiutu Studientinu organise en ce début du mois de septembre de nombreuses collectes : denrées alimentaires, produits de première nécessité, produits d’hygiène, fournitures scolaires.
Les membres de l’association seront notamment présents le 3 septembre au Carrefour Market de Biguglia à partir de 11 heures pour recueillir les dons. Jusqu’au 8 septembre, entre 18 h 30 et 21 h, la confrérie San Carlu Borromeo à Bastia participera à cette collecte. Tous les produits seront par la suite remis à l’associu.
Ces actions s’inscrivent dans la continuité de celles menées tout au long de l’année par l’association en direction des étudiants en situation de précarité. Pour Carla Vinciguerra, membre d’Aiutu Studientinu « la situation actuelle est très préoccupante au vu du nombre de personnes concernées. Il s’agit d’un phénomène qui touche de nombreux étudiants et familles en Corse. Il est important d’avoir une prise de conscience tout au long de l’année et pas seulement au moment de la rentrée, car les difficultés ne disparaissent pas. Un étudiant ne devrait jamais avoir à se demander s’il doit manger correctement ou continuer ses études. »
Pour rappel, Aiutu Studientinu avait tiré la sonnette d’alarme à la fin du mois d’août (à lire ici) . Il était déjà question de relever les conditions économiques et de logement de nombreux étudiants de l’Université de Corse. L’association se dit inquiète pour l’avenir en raison de la dégradation de la situation économique. Elle appelle à une véritable prise de conscience de la part des élus, afin de mettre en place un plan pour faire face à une situation qui met en péril la formation des jeunes.
Face à cette situation, Aiutu Studientinu organise en ce début du mois de septembre de nombreuses collectes : denrées alimentaires, produits de première nécessité, produits d’hygiène, fournitures scolaires.
Les membres de l’association seront notamment présents le 3 septembre au Carrefour Market de Biguglia à partir de 11 heures pour recueillir les dons. Jusqu’au 8 septembre, entre 18 h 30 et 21 h, la confrérie San Carlu Borromeo à Bastia participera à cette collecte. Tous les produits seront par la suite remis à l’associu.
Ces actions s’inscrivent dans la continuité de celles menées tout au long de l’année par l’association en direction des étudiants en situation de précarité. Pour Carla Vinciguerra, membre d’Aiutu Studientinu « la situation actuelle est très préoccupante au vu du nombre de personnes concernées. Il s’agit d’un phénomène qui touche de nombreux étudiants et familles en Corse. Il est important d’avoir une prise de conscience tout au long de l’année et pas seulement au moment de la rentrée, car les difficultés ne disparaissent pas. Un étudiant ne devrait jamais avoir à se demander s’il doit manger correctement ou continuer ses études. »
Pour rappel, Aiutu Studientinu avait tiré la sonnette d’alarme à la fin du mois d’août (à lire ici) . Il était déjà question de relever les conditions économiques et de logement de nombreux étudiants de l’Université de Corse. L’association se dit inquiète pour l’avenir en raison de la dégradation de la situation économique. Elle appelle à une véritable prise de conscience de la part des élus, afin de mettre en place un plan pour faire face à une situation qui met en péril la formation des jeunes.