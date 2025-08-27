Corte : Aiutu Studientinu alerte sur une précarité étudiante « inédite »

L’association vient en aide chaque année à près de 400 étudiants de l'université de Corse, en situation de précarité à Corte, et liste les demandes les plus fréquentes. Le logement arrive en tête, avec des situations difficiles et parfois dramatiques : « Une étudiante nous a contactés pour nous dire qu’elle était quasiment à la rue. » Si des solutions de court terme existent via le Crous et la fondation de l’université de Corse, qui permettent de loger en urgence des étudiants dans des hôtels grâce à des conventions, Aiutu Studientinu, qui alerte depuis des années sur ce phénomène grandissant, demande à ce que « le problème soit réellement pris en compte » avec « des propositions concrètes sur le logement, en nous rassurant sur ce qui peut être fait, sans que tout cela ne reste en vase clos entre élus et professionnels », explique Jean-Dominique Bugnani. Il souhaiterait voir, notamment, la mise en chantier de résidences dans la périphérie cortenaise.



Mais pour Aiutu Studientinu, la question du pouvoir d’achat reste le véritable problème pour l’année universitaire 2025-2026. Si, pour le président de l’association, les commerces ont fait des efforts pour baisser les prix, « ce n’est toujours pas assez, et ce, même s’il y a une réalité du coût du transport à prendre en compte dans le centre Corse ».



La précarité touche aussi bien les étudiants corses, contraints de se déplacer en voiture depuis l’Extrême-Sud ou la Plaine orientale, ce qui, évidemment, rajoute des coûts supplémentaires d’essence et d’assurance aux dépenses courantes, que les étrangers, souvent peu informés du coût de la vie sur l’île.







Étudier ne doit pas entraîner de sacrifices



Pour Aiutu Studientinu, la position est claire : la précarité est incompatible avec les études. « On ne vient pas faire des études en faisant des sacrifices. On n’a pas à choisir entre un paquet de pâtes et des fournitures pour étudier. Être étudiant ne doit pas devenir un luxe. L’université a été créée pour que les jeunes Corses puissent faire leurs études tranquillement. On connaît des jeunes qui partent faire leurs études sur le continent car c’est moins cher. »



Jean-Dominique Bugnani tire la sonnette d’alarme : « On n’est plus en 1980 ou dans les années 2000. Aujourd’hui c’est plus difficile. On ne forme pas correctement un étudiant qui doit faire chaque semaine des choix et des sacrifices entre sa vie sociale, l’achat de produits alimentaires, l’achat de produits d’hygiène, l’essence ou même les fournitures scolaires. »

L’association lance aussi un signal d’alerte sur les risques pour la santé mentale que cela peut impliquer pour les étudiants, ainsi que sur les drames que cette précarité peut engendrer.



Le président d’Aiutu Studientinu se dit également très pessimiste pour la suite : « On nous parle de déficit budgétaire tous les jours. Qu’il faut faire des coupes budgétaires, de problèmes économiques. » Pour l’association, il y a urgence à trouver des solutions pérennes et de long terme.

